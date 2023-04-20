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Когда можно сажать фасоль в открытый грунт: благоприятные дни

20 апреля 2023, 18:24
Асоян Карина редактор ленты
коли можна садити квасолю
Источник: Unsplash

Фасоль — культура, требовательная к температурам. Для ее выращивания нужно немало солнечного света.

Когда сажать фасоль и как правильно это делать, рассказывают Факты ICTV.

Когда сажать фасоль в открытый грунт 2023

Обычно фасоль сажают в апреле и мае, в зависимости от погодных условий. Чтобы семена проросли, температура почвы должна составлять не менее +10 градусов.

По лунному календарю благоприятными для посадки являются такие дни:

  • апрель: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 22-26, 30;
  • май: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 18, 21-24, 28-31;
  • июнь: 1, 2, 3, 5, 6.

Как правильно посадить фасоль

  1. Перед высадкой в открытый грунт переберите семена фасоли. После этого замочите в воде на несколько часов или на ночь.
  2. Перекопайте землю.
  3. Сделайте лунки. Расстояние между ними должно быть 15-20 см.
  4. Положите 2-3 семени в лунку, на глубину 2-3 см.
  5. Присыпьте лунки землей и полейте водой.

Когда можно сажать спаржевую фасоль

Спаржевая фасоль — теплолюбивое растение. Именно поэтому засевать ее стоит в конце мая или в июне. Эта культура любит влажную и плодородную землю. Она отлично растет на участках, где раньше были помидоры, баклажан или картофель.

Процесс высадки не отличается от любых бобовых растений. Для хорошего урожая необходимо следить за поливом: не реже одного раза в неделю.

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