Фасоль — культура, требовательная к температурам. Для ее выращивания нужно немало солнечного света.

Когда сажать фасоль и как правильно это делать, рассказывают Факты ICTV.

Когда сажать фасоль в открытый грунт 2023

Обычно фасоль сажают в апреле и мае, в зависимости от погодных условий. Чтобы семена проросли, температура почвы должна составлять не менее +10 градусов.

По лунному календарю благоприятными для посадки являются такие дни:

апрель: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 22-26, 30;

май: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 18, 21-24, 28-31;

июнь: 1, 2, 3, 5, 6.

Как правильно посадить фасоль

Перед высадкой в открытый грунт переберите семена фасоли. После этого замочите в воде на несколько часов или на ночь. Перекопайте землю. Сделайте лунки. Расстояние между ними должно быть 15-20 см. Положите 2-3 семени в лунку, на глубину 2-3 см. Присыпьте лунки землей и полейте водой.

Когда можно сажать спаржевую фасоль

Спаржевая фасоль — теплолюбивое растение. Именно поэтому засевать ее стоит в конце мая или в июне. Эта культура любит влажную и плодородную землю. Она отлично растет на участках, где раньше были помидоры, баклажан или картофель.

Процесс высадки не отличается от любых бобовых растений. Для хорошего урожая необходимо следить за поливом: не реже одного раза в неделю.