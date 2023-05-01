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Троица и День Конституции Украины: календарь праздников июня 2023

1 мая 2023, 13:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Календарь
Источник: Pexels

Июнь для украинцев принесет огромное количество праздников. Первый месяц лета принесет как государственные праздничные дни, так и церковные.

К примеру, на 4 июня приходится Троица, которая является важной датой для христиан. А на конец месяца, 28 числа, приходится День Конституции Украины.

Факты ICTV составили подробный календарь праздников на июнь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.

Календарь праздников на июнь 2023

  • 1 июня — День защиты детей;
  • 4 июня — День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Троица, Международный день невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов;
  • 5 июня — Всемирный день окружающей среды;
  • 6 июня — День журналиста;
  • 8 июня — Всемирный день океанов;
  • 9 июня — День друзей;
  • 11 июня — День работников легкой промышленности;
  • 12 июня — День работников фондового рынка;
  • 14 июня — Всемирный день донора;
  • 17 июня — Всемирный день борьбы с запущенностью и засухой;
  • 18 июня — День медицинского работника, День участкового инспектора полиции;
  • 19 июня — День фермера;
  • 20 июня — Всемирный день беженцев;
  • 22 июня — День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине;
  • 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины;
  • 25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины, День молодежи;
  • 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
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