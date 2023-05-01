Июнь для украинцев принесет огромное количество праздников. Первый месяц лета принесет как государственные праздничные дни, так и церковные.

К примеру, на 4 июня приходится Троица, которая является важной датой для христиан. А на конец месяца, 28 числа, приходится День Конституции Украины.

Факты ICTV составили подробный календарь праздников на июнь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.

Календарь праздников на июнь 2023