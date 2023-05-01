Июнь для украинцев принесет огромное количество праздников. Первый месяц лета принесет как государственные праздничные дни, так и церковные.
К примеру, на 4 июня приходится Троица, которая является важной датой для христиан. А на конец месяца, 28 числа, приходится День Конституции Украины.
Факты ICTV составили подробный календарь праздников на июнь 2023, чтобы вы смогли с ним ознакомиться.
Календарь праздников на июнь 2023
- 1 июня — День защиты детей;
- 4 июня — День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Троица, Международный день невинных детей — жертв агрессии, День хозяйственных судов;
- 5 июня — Всемирный день окружающей среды;
- 6 июня — День журналиста;
- 8 июня — Всемирный день океанов;
- 9 июня — День друзей;
- 11 июня — День работников легкой промышленности;
- 12 июня — День работников фондового рынка;
- 14 июня — Всемирный день донора;
- 17 июня — Всемирный день борьбы с запущенностью и засухой;
- 18 июня — День медицинского работника, День участкового инспектора полиции;
- 19 июня — День фермера;
- 20 июня — Всемирный день беженцев;
- 22 июня — День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине;
- 23 июня — День государственной службы ООН, День государственной службы Украины;
- 25 июня — Международный день моряка, День таможенника Украины, День молодежи;
- 26 июня — Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
- 28 июня — День Конституции Украины;