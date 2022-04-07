С начала полномасштабного вторжения России в Украину ряд платформ открыли бесплатные доступы для украинцев, в том числе и для изучения иностранного языка. Знать язык другой страны полезно всегда, но особенно это актуально сейчас, поскольку многие граждане нашей страны выезжают за границу.

Английский язык в наше время желательно знать всем, поскольку на нем говорят во всех странах мира. Часто мы откладываем изучение на потом, однако как показали последние события, зря, но начать никогда не поздно.

Бесплатные платформы, приложения и Telegram-каналы для изучения английского языка для украинцев — далее в материале.

Busuu — на этом сайте доступно 12 языков: английский, польский, португальский, турецкий, арабский, китайский, русский, итальянский, японский, немецкий, французский и испанский. Также можно скачать приложение для iOS и Android.

Сейчас украинцам доступно 90 дней премиум-подписки. Можно не только проходить уроки, но и общаться с носителями.

Real English — платформа для изучения английского языка с упором на разговорную речь носителей языка. Всего на сайте 81 урок.

Подойдет для тех, у кого проблемы с разговором и понимание речи. Доступны уровни от начального до среднего.

Lingo Hut. На этом сайте можно изучать 45 языков, в том числе и английский. Важно, при регистрации указывать украинский как родной язык, чтобы получить бесплатный доступ.

Lingo Hut содержит 125 уроков изучения полезной лексики без предварительных знаний. На этой платформе вы можете изучить предложения и слова, которые употребляете каждый день.

Grammar guru — курс английском грамматики, для тех, у кого проблемы не с речью, а с письмом. Всего на платформе 40 доступных тем. Уроки можно проходить по порядку или выборочно.

Tutlo — эта платформа предлагает бесплатные онлайн занятия по польскому и английскому языках для детей и взрослых. Уроки проходят в виде живых вебинаров с преподавателями.

На сайте доступно расписание и темы лекций.

DuoLingo предоставил украинцам разрешение на использование мобильного приложения бесплатно. Скачать его можно на iOS и Android.

Ling App. В этом приложении доступно более 60 языковых курсов. Обучение проходит через мини-игры и викторины. Кроме того, пользователи могут практиковать навыки в языковом чат-боте.

Приложение доступно для пользователей iOS и Android.

UTalk. В этом приложении украинцам предлагают к бесплатному изучению 140 языков — большое количество обыденных слов и фраз, поделенных по темам. Для улучшения знаний пользователям предложено пять игр.

Скачать его можно на iOS и Android.

Preply. Эта платформа позволяет найти репетитора для дистанционного обучения. Они на волонтерской основе обучают переселенцев с Украины. Также на сайте введена программа поддержки для наших граждан по изучению иностранных языков.

Приложение доступно для пользователей iOS и Android.

Drops предлагает годовую премиум-подписку на онлайн-курсы вынужденным украинским переселенцам. К изучению доступно более 45 языков. Для получения доступа нужно заполнить анкету и ответить, что такое Паляниця. После проверки на почту придет подтверждение о регистрации. Если письма нет, необходимо написать в поддержку, поскольку желающих много.

Также для бесплатного изучения английского для украинцев есть ряд Telegram-каналов.