Март – это первый весенний месяц, когда набухают почки и пригревают теплые лучи солнца. Именно в это время для садоводов и огородников начинается активное время – они готовятся к культивированию зеленых саженцев.

Также в это время начинают заниматься посадкой лука. Когда сажать лук весной 2023 года – читайте в материале.

Когда сажать лук весной 2023: лунный календарь

Лучшие дни для посева и посадки лука в марте 2023 – 8-13, 16-17, 29 марта. А вообще, лучшие дни для посадки разных культур – 8-17 марта. Все посаженые растения в эти дни хорошо приживаются и дают хороший урожай.

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Можно высаживать не только лук, но и любые овощи на рассаду, а на клумбе сажать многолетние и однолетние цветы. В саду можно прививать и обрезать деревья, подкармливать и белить их.

На огороде можно рыхлить и удобрять почву под будущий урожай, а также высевать первые растения.

Как садить лук весной

Рассадой лука чаще всего начинают заниматься с середины месяца. Луковицы высаживают в бороздки примерно на 5 см глубиной, дистанция между рядами – 20 см.

Бороздки желательно просыпать пеплом, если земля имеет кислую реакцию, или песком, если почва тяжелая и питательная.

Луковицы нужно ставить вертикально на расстоянии примерно 10 см друг от друга, и легонько вдавливать в землю. После закрытия слой земли должен быть примерно 2 см, утрамбовывать не следует. Всходит лук в зависимости от температуры воздуха (неделю-две). При этом чем холоднее, тем медленнее.