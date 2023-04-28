Морковь — вкусный и полезный овощ, который насыщает наш организм целым комплексом витаминов и многими полезными минералами. Она приводит в норму обмен веществ, способствует улучшению кровообращения и зрения.

Опытные огородники знают, что вырастить крепкую и крупную морковь бывает сложно. Ведь овощ нуждается в особом уходе. Наиболее ответственным и кропотливым этапом выращивания моркови считается прореживание.

Факты ICTV узнавали, зачем прореживать морковь и как сеять культуру, чтобы не пришлось потом прорывать.

Что такое прореживание и почему прорывают морковь

Тот, кто давно засаживает огород, точно знает, что просто посеять морковь в почву маловато, за ней нужно тщательно ухаживать с момента появления всходов.

Прорыв всходов — важный этап выращивания. Если этого не делать, то урожай будет слабым, а корнеплоды — маленькими и неровными.

Обычно морковь сеют очень густо, чтобы потом отличить всходы от сорняка. А когда появляются первые маленькие морковки, культуру прореживают. Если пропустить этот этап, можно потерять весь урожай.

Впрочем, существуют способы посеять морковь так, чтобы потом не пришлось прорывать всходы.

Как сеять морковь, чтобы потом не прорывать

Сначала нужно выяснить, какое расстояние должно быть между грядками и самими корнеплодами:

Ширина грядок должна быть 90-100 см (длину определяете сами, это зависит от ваших потребностей и возможностей).

Борозда должна быть глубиной 3 см, а промежуток между ними — 20 см.

Расстояние между корнеплодами должно быть 2-4 см.

Чтобы потом не пришлось прореживать морковь, советуем воспользоваться одним из способов посева.

Замачивание и проращивание

Положите семена моркови в натуральную ткань и пропитайте ее теплой водой или специальным питательным раствором. Оставьте морковь на несколько часов.

Семена моркови разбухнут и увеличатся в размере. Переложите культуру во влажную салфетку (ее нужно время от времени увлажнять) до появления маленьких ростков.

Как только ростки появятся, переложите их в холодное место и оставьте на несколько дней. Это поможет закалить посевной материал.

После этого пророщенные семена высаживают в грунт, но не слишком густо (расстояние между семенами должно быть 3-5 см).

Посев с песком

Выполнить такой посев очень легко:

Возьмите семена моркови и смешайте их с песком. Пропорция: 1-2 ст. л. семян на половину ведра песка.

Полученную смесь смочите водой и оставьте на 15 мин.

Пока замачивается морковь с песком, сделайте бороздки и равномерно высыпьте в них песчаную массу.

Покройте семена почвой и немного увлажните бороздки.

Этот способ поможет удержать в почве питательные элементы, влагу и тепло. Кроме того, исчезнет необходимость прорывать морковь.

С помощью клейстера

Это отличный вариант посева моркови. Клейстер сохнет намного медленнее, чем вода, поэтому это создаст особый микроклимат и даст всходам дополнительную подпитку.

Для такого посева, вам необходимо:

Растворить 1 ст. л. пшеничной муки в литре воды. Поставить смесь на слабый огонь и варить 5-7 мин. Затем жидкость необходимо охладить до 30°C. Теперь нужно высыпать в клейстер семена моркови и слегка перемешать. Полученную массу высыпать в удобную тару, например, пластмассовую бутылку. Тонким слоем вылить клейстер с семенами в подготовленные бороздки.

Семена в гранулах

Для этого метода нужно использовать семена моркови в гранулах. Оно покрыто специальной оболочкой с питательными веществами.

Гранулы раскладывают в подготовленной бороздке таким образом, чтобы расстояние между ними было около 5-7 см.

Такой посев позволяет побегам сходить на удобном расстоянии друг от друга, поэтому не нужно будет делать дальнейшее прореживание.