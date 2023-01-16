Перец — самый любимый овощ всех огородников. Он не только богат на витамины и полезные элементы, но и имеет насыщенный вкус и яркий внешний вид.

При этом культура перца довольно капризна. Перед тем как посадить перец в почву на огороде, культуру необходимо засеять на рассаду.

Однако здесь необходимо соблюдать все рекомендации и правила, чтобы наслаждаться плодами культуры летом.

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Когда сеять перец на рассаду и как делать это правильно, читайте в нашем материале.

Календарь огородника: когда сеять перец в 2023 году

Садоводы и огородники довольно часто сверяются с лунным календарем во время посева овощей на рассаду. Дело в том, что фазы Луны влияют на растения. Поэтому важно знать, когда лучше сеять ту или иную культуру.

Например, на растущей луне процессы роста растений происходят быстрее и лучше, а при спадающей — тормозятся.

В 2023 году сеять перец можно в такие дни:

февраль 2023 — 7,8,12,13,21;

март 2023 — 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25.

Эти дни благоприятнее всего повлияют на рост посеянного перца. Кроме того, сеять на рассаду можно как сладкий, так и острый перец.

Обратите внимание, что время посева семян перца зависит от условий и места высадки рассады. Если это теплица со специальным обогревом, тогда семена высевают в феврале, а высадку проводят во второй половине апреля.

Если вы будете выращивать перец в обогреваемой теплице или у себя на подоконнике, посев производится в начале марта, а высадка — в начале мая.

А при выращивании перца в открытом грунте семена высевают в первой декаде апреля, а высаживают рассаду в начале июня.

Как правильно высевать перец на рассаду

Сперва нужно подготовить грунт для посева семян перца на рассаду. Его можно купить в магазине или сделать собственноручно.

Если выбрали первый вариант, то вам необходимо зайти в специализированный магазин и купить грунт для посева перца. Обычно он продается в специальных емкостях. Поэтому вам нужно будет только посеять семена.

Если покупать специальную землю желания нет, ее можно подготовить собственноручно. В состав почвы входит перегной, садовая земля и песок. Все ингредиенты следует смешать в пропорции 3:3:4.

Обратите внимание, что земля для рассады не должна иметь комочков. Также она должна быть стерильной.

Опытные огородники пользуются лайфхаком: землю для рассады перца нужно прокалить 45 мин в духовке или несколько минут в микроволновке. После этого она будет стерильной для будущих перчиков.

Чтобы улучшить качество почвы, сделать ее водо- и воздухопроницаемой, можно добавить перлит и вермикулит. Их можно приобрести в специализированном магазине.

Когда земля для посева перца будет готова, можно начинать сеять:

Емкость для рассады заполните подготовленным грунтом так, чтобы в земле не осталось воздуха. Также важно оставить 1 см до края горшка. Полейте землю теплой водой. В горшочках сделайте небольшое углубление и положите туда два семечка перца. Семена присыпьте небольшим слоем почвы и уплотните. Поставьте горшки с культурой в удобное для вас место и ждите появления первых ростков.

Когда в горшке начнут появляться первые ростки, выберите самый сильный, а остальные срежьте. После этого перец нужно пикировать.

Ростки перца необходимо пересадить в отдельные стаканчики со специальным грунтом.