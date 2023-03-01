Картофель — любимый корнеплод всех огородников. Украинцы каждый год засаживают свои огороды картофелем, чтобы зимой потреблять вкусный урожай.
Этот овощ не имеет особых прихотей в выращивании, главное, чтобы не было заморозков. Факты ICTV узнавали, когда лучше сажать картофель в 2023 году.
Когда сажать картофель 2023 — числа
Чтобы понять, можно ли сажать картофель, необходимо оценить состояние земли. Бросать овощи в сырую, влажную и холодную землю не имеет смысла. Они просто не начнут расти.
Обычно посадочные работы начинаются, когда земля нагреется до + 6-8 °C на глубине не менее 10 см. Также следите за погодой, после посадки картофеля уже не должно быть заморозков.
Кроме того, во время посадки картофеля, температура воздуха должна быть стабильной (около +15°C). Именно при таких условиях корнеплоду будет комфортно в почве.
Для ускорения роста растений опытные огородники обращают внимание на лунный календарь. Согласно ему корнеплоды стоит сажать в землю на убывающую луну.
Благоприятные числа для высадки картофеля по лунному календарю в 2023 году:
- Март — 9, 11-13, 15-17, 20.
- Апрель — 1-5, 8-11, 28-30.
- Май — 7,9, 10, 13, 14, 18.
Кстати, проверить, готов ли грунт к посадке картофеля можно очень просто:
- Возьмите ком земли и бросьте его.
- Если комок рассыпался на мелкие части и есть пыль — нужно сажать картофель как можно скорее.
- Если ком прилип к земле, то влаги еще слишком много, надо подождать пока земля просохнет.
- В случае, если земля распалась на несколько крупных частей — это лучшее время сажать картофель.
Сажаем картошку — советы
Картофель нужно сажать весной, когда температура почвы на глубине 10 см будет +6-8 °C.
Корнеплод сажают на глубину 8-10 см, при этом грядки следует располагать с севера на юг, по схеме посадки – 70 см между рядами и 20 см между картофелинками в ряду.
Дальше все просто:
- Выберите участок для посадки, где картофель будет получать достаточно солнечного света и влаги.
- Очистите землю от сорняков и других растений.
- Выкопайте грядки на глубину около 15-20 см, добавьте удобрения.
- Теперь начинайте бросать картофелины в ямки.
- С помощью лопаты, прикройте ямки с картошкой слоем земли толщиной около 10-15 см.
- Полейте грядки достаточным количеством воды.
- После того как картофель прорастет, добавьте дополнительный слой почвы, чтобы корнеплод был хорошо защищен от мороза.
- Накройте грядки опалой или соломой, чтобы почва не замерзла. Также можно выращивать картофель под агроволокном (так вы получите ранний урожай).