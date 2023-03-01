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Календарь огородника 2023: когда нужно сажать картошку

1 марта 2023, 18:25
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Календарь огородника 2023: когда нужно сажать картошку
Источник: Depositphotos

Картофель — любимый корнеплод всех огородников. Украинцы каждый год засаживают свои огороды картофелем, чтобы зимой потреблять вкусный урожай.

Этот овощ не имеет особых прихотей в выращивании, главное, чтобы не было заморозков. Факты ICTV узнавали, когда лучше сажать картофель в 2023 году.

Когда сажать картофель 2023 — числа

Чтобы понять, можно ли сажать картофель, необходимо оценить состояние земли. Бросать овощи в сырую, влажную и холодную землю не имеет смысла. Они просто не начнут расти.

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Обычно посадочные работы начинаются, когда земля нагреется до + 6-8 °C на глубине не менее 10 см. Также следите за погодой, после посадки картофеля уже не должно быть заморозков.

Кроме того, во время посадки картофеля, температура воздуха должна быть стабильной (около +15°C). Именно при таких условиях корнеплоду будет комфортно в почве.

Для ускорения роста растений опытные огородники обращают внимание на лунный календарь. Согласно ему корнеплоды стоит сажать в землю на убывающую луну.

Благоприятные числа для высадки картофеля по лунному календарю в 2023 году:

  • Март — 9, 11-13, 15-17, 20.
  • Апрель — 1-5, 8-11, 28-30.
  • Май — 7,9, 10, 13, 14, 18.

Кстати, проверить, готов ли грунт к посадке картофеля можно очень просто:

  1. Возьмите ком земли и бросьте его.
  2. Если комок рассыпался на мелкие части и есть пыль — нужно сажать картофель как можно скорее.
  3. Если ком прилип к земле, то влаги еще слишком много, надо подождать пока земля просохнет.
  4. В случае, если земля распалась на несколько крупных частей — это лучшее время сажать картофель.

Сажаем картошку — советы

Картофель нужно сажать весной, когда температура почвы на глубине 10 см будет +6-8 °C.

Корнеплод сажают на глубину 8-10 см, при этом грядки следует располагать с севера на юг, по схеме посадки – 70 см между рядами и 20 см между картофелинками в ряду.

Дальше все просто:

  1. Выберите участок для посадки, где картофель будет получать достаточно солнечного света и влаги.
  2. Очистите землю от сорняков и других растений.
  3. Выкопайте грядки на глубину около 15-20 см, добавьте удобрения.
  4. Теперь начинайте бросать картофелины в ямки.
  5. С помощью лопаты, прикройте ямки с картошкой слоем земли толщиной около 10-15 см.
  6. Полейте грядки достаточным количеством воды.
  7. После того как картофель прорастет, добавьте дополнительный слой почвы, чтобы корнеплод был хорошо защищен от мороза.
  8. Накройте грядки опалой или соломой, чтобы почва не замерзла. Также можно выращивать картофель под агроволокном (так вы получите ранний урожай).
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