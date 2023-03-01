Картофель — любимый корнеплод всех огородников. Украинцы каждый год засаживают свои огороды картофелем, чтобы зимой потреблять вкусный урожай.

Этот овощ не имеет особых прихотей в выращивании, главное, чтобы не было заморозков. Факты ICTV узнавали, когда лучше сажать картофель в 2023 году.

Когда сажать картофель 2023 — числа

Чтобы понять, можно ли сажать картофель, необходимо оценить состояние земли. Бросать овощи в сырую, влажную и холодную землю не имеет смысла. Они просто не начнут расти.

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Обычно посадочные работы начинаются, когда земля нагреется до + 6-8 °C на глубине не менее 10 см. Также следите за погодой, после посадки картофеля уже не должно быть заморозков.

Кроме того, во время посадки картофеля, температура воздуха должна быть стабильной (около +15°C). Именно при таких условиях корнеплоду будет комфортно в почве.

Для ускорения роста растений опытные огородники обращают внимание на лунный календарь. Согласно ему корнеплоды стоит сажать в землю на убывающую луну.

Благоприятные числа для высадки картофеля по лунному календарю в 2023 году:

Март — 9, 11-13, 15-17, 20.

Апрель — 1-5, 8-11, 28-30.

Май — 7,9, 10, 13, 14, 18.

Кстати, проверить, готов ли грунт к посадке картофеля можно очень просто:

Возьмите ком земли и бросьте его. Если комок рассыпался на мелкие части и есть пыль — нужно сажать картофель как можно скорее. Если ком прилип к земле, то влаги еще слишком много, надо подождать пока земля просохнет. В случае, если земля распалась на несколько крупных частей — это лучшее время сажать картофель.

Сажаем картошку — советы

Картофель нужно сажать весной, когда температура почвы на глубине 10 см будет +6-8 °C.

Корнеплод сажают на глубину 8-10 см, при этом грядки следует располагать с севера на юг, по схеме посадки – 70 см между рядами и 20 см между картофелинками в ряду.

Дальше все просто: