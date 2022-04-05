После развода Нади Дорофеевой с Дантесом личная жизнь певицы снова оказалась в центре внимания.

СМИ заподозрили роман Дорофеевой с ресторатором Кацуриным, который недавно рассказал о расставании с женой. В сети появился снимок, где Надя якобы нежится в объятиях Кацурина в Барселоне.

Кто такой Миша Кацурин – краткую биографию нового “парня” Дорофеевой читайте в материале.

Украинский ресторатор Кацурин родился в Бердянске. Уже в 2005-м он оказался в Киеве и именно здесь хотел построить свою карьеру. Михаил рассказывал, что ему очень нравится столица, поэтому спустя годы жизни в мегаполисе не захотел куда-либо переезжать.

За свою жизнь в Киеве Миша Кацурин уже успел побывать совладельцем Зеленого театра и Атласа — популярных ночных клубов, которые всегда были магнитом для молодежи.

Кацурин уже успел дважды жениться и столько же развестись. Первой избранницей была Евгения — с ней он закончил отношения в феврале 2015 года.

Во втором браке у него появилось двое детей от 26-летней дизайнерши Дарии Кацуриной, с которой он разошелся в середине марта 2022 года. О причинах такого неожиданного развода пара не стала рассказывать.

Миша и Даша Кацурины пробыли вместе 7 лет, с 2015-го, и за это время успешно открыли несколько ресторанов восточной кухни — Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет и Японский Привет. В самом начале брака они также основали свой бренд одежды Katsurina.