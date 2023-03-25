Тыква — полезная культура, используемая не только в кулинарии, но и в медицине и как декоративный элемент. Собирают плоды овоща осенью, и именно тогда его популярность достигает апогея. А чтобы урожай был удачным, садоводам стоит обратить внимание на процесс высадки..

Факты ICTV рассказывают, когда сажать тыкву и как правильно это делать.

Когда сажать тыкву в открытый грунт

Тыква — теплолюбивое растение, поэтому посадка этой культуры начинается, когда окончательно прошли заморозки, а почва прогрелась до +9 градусов.

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Благоприятные дни для посева семян тыквы:

13, 21-26 — апрель

2-4, 6, 9-25 — май

11, 20-23, 25 — июнь

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Выбор места для посева тыквы

Тыкву нужно высаживать на солнечном месте. Лучше, чтобы это была рыхлая, богатая удобрениями земля без корней других растений.

Рекомендуется использовать почву с такими компонентами:

перегной

торф

песок

компост

Важно: На тяжелых, глинистых и кислых почвах растение может просто не дать плодов.

Как правильно подготовить семена к высадке

Перед посадкой следует подготовить землю и семена.

Прежде всего тщательно отберите здоровые семена от поврежденных. Чтобы проверить подходят ли семена, поместите их в подсоленную воду — те, которые не утонули, лучше не использовать. Заверните семена в мокрую ткань или марлю и оставьте в темном теплом месте на несколько часов Также вместо процедуры с водой вы можете прогреть семена в духовке при температуре около 40 градусов. После этого их следует замочить в однопроцентном растворе марганцовки на 5-10 часов. Это делают для дезинфекции семян.

Как правильно подготовить почву

Очистите участок от сорняков, корней и остатков других растений. Перекопайте (разрыхлите) землю. Добавьте удобрения: компост или перегной — 5-1- кг на 1 кв.м. Выровняйте поверхность граблями.

Как сажать тыкву в открытый грунт

Предварительно разрыхлите почву. Сделайте бороздки диаметром около 30 см. Расстояние между рядами оставьте 1,4 м, а между лунками — 1,5-2 м. Полейте каждую лунку теплой водой. После того как вода впитается в почву, посадите 3-4 семени острым концом вниз на глубину 3-4 см. Присыпьте семена землей и еще раз полейте.

Далее тыква будет нуждаться в поливе раз в две недели и обязательно теплой водой.

Вы также можете накрыть участок посева пленкой с прорезями, чтобы сделать эффект теплицы.