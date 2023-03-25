Тыква — полезная культура, используемая не только в кулинарии, но и в медицине и как декоративный элемент. Собирают плоды овоща осенью, и именно тогда его популярность достигает апогея. А чтобы урожай был удачным, садоводам стоит обратить внимание на процесс высадки..
Факты ICTV рассказывают, когда сажать тыкву и как правильно это делать.
Когда сажать тыкву в открытый грунт
Тыква — теплолюбивое растение, поэтому посадка этой культуры начинается, когда окончательно прошли заморозки, а почва прогрелась до +9 градусов.
Благоприятные дни для посева семян тыквы:
- 13, 21-26 — апрель
- 2-4, 6, 9-25 — май
- 11, 20-23, 25 — июнь
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Выбор места для посева тыквы
Тыкву нужно высаживать на солнечном месте. Лучше, чтобы это была рыхлая, богатая удобрениями земля без корней других растений.
Рекомендуется использовать почву с такими компонентами:
- перегной
- торф
- песок
- компост
Важно: На тяжелых, глинистых и кислых почвах растение может просто не дать плодов.
Как правильно подготовить семена к высадке
Перед посадкой следует подготовить землю и семена.
- Прежде всего тщательно отберите здоровые семена от поврежденных. Чтобы проверить подходят ли семена, поместите их в подсоленную воду — те, которые не утонули, лучше не использовать.
- Заверните семена в мокрую ткань или марлю и оставьте в темном теплом месте на несколько часов
- Также вместо процедуры с водой вы можете прогреть семена в духовке при температуре около 40 градусов. После этого их следует замочить в однопроцентном растворе марганцовки на 5-10 часов. Это делают для дезинфекции семян.
Как правильно подготовить почву
- Очистите участок от сорняков, корней и остатков других растений.
- Перекопайте (разрыхлите) землю.
- Добавьте удобрения: компост или перегной — 5-1- кг на 1 кв.м.
- Выровняйте поверхность граблями.
Как сажать тыкву в открытый грунт
- Предварительно разрыхлите почву.
- Сделайте бороздки диаметром около 30 см. Расстояние между рядами оставьте 1,4 м, а между лунками — 1,5-2 м.
- Полейте каждую лунку теплой водой.
- После того как вода впитается в почву, посадите 3-4 семени острым концом вниз на глубину 3-4 см.
- Присыпьте семена землей и еще раз полейте.
Далее тыква будет нуждаться в поливе раз в две недели и обязательно теплой водой.
Вы также можете накрыть участок посева пленкой с прорезями, чтобы сделать эффект теплицы.