Огурцы считаются настоящими королями лета. Ни один салат не обходится без этого свежего и вкусного овоща. А если совместить огурцы с помидорами, то получится настоящий летний шедевр.

Факты ICTV узнавали, когда нужно сажать огурцы в 2023 году и как делать это правильно.

Садим огурцы – даты 2023

Огурец – это тот овощ, который можно сеять в открытый грунт или сажать саженцы, выращенные в домашних условиях.

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Опытные огородники рекомендуют выращивать огурцы посевом в открытый грунт, но если вы хотите получить урожай раньше, то лучше их выращивать через рассаду.

То есть процесс посадки огурцов зависит от ваших личных предпочтений и удобств. Если вы выбрали вариант сеять семена культуры прямо в открытый грунт, то должны дождаться хороших климатических условий.

Огурцы не переносят холод, поэтому сеять культуру в открытый грунт нужно в мае, когда температура будет стабильной и благоприятной.

Для нормального роста огурцов почва должна быть прогрета как минимум до 10-12°C, дневная температура не должна опускаться ниже +16°C, а ночная – ниже +10°C.

Кстати, такие же климатические условия подходят и для саженцев огурцов, которые вы выращиваете в домашних условиях.

Сеянцы готовы к посадке через 3 недели после посева в контейнер, поэтому сеять огурцы на рассаду лучше во второй декаде апреля или в начале мая.

Благоприятные дни для посадки огурцов в 2023 году:

Март: 5, 20, 21, 24-26.

Апрель: 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 27.

Май: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Как правильно сеять огурцы в открытый грунт

Огурцы любят расти на солнечных участках, поэтому место для будущей грядки должно быть открытым и защищенным от холодных ветров.

Также обратите внимание на почву – она должна быть легкой и плодородной. Перед посадкой советуем добавить удобрения: перегной или компост с расчетом два ведра на 1 кв. м.

Кстати, огурцы будут хорошо расти на участках, где в прошлом году росла капуста, картофель, лук, помидор, перец или морковь. Специалисты не советуют выращивать огурцы рядом с тыквенными культурами.

Когда температура воздуха достигла +16-18°C, участок выбран, а почва подготовлена, можно начинать сеять культуру:

Сделайте в почве бороздки глубиной 2-4 см на расстоянии 70 см друг от друга. Борозды стоит увлажнить и заполнить семенами с расстоянием 5-10 см. Теперь присыпьте семена почвой и полейте участок. После посадки вдоль грядки стоит установить опоры – огурцы будут плестись по ним. Это облегчит сбор урожая.

Как правильно сеять огурцы на рассаду

Если вы решили сеять культуру на рассаду, сперва нужно откалибровать семена: опустите их на 30 мин в слабый соляной раствор.

Семя, которое всплывают, стоит выбросить. Остальные семена достаньте, выберите самые крупные, промойте под водой и обработайте раствором марганцовки.

Теперь можно приступать к самой посадке:

Насыпьте грунт в стаканчик, полейте его водой.

В каждом стаканчике сделайте ямку в 1-1,5 см и опустите в каждое по два семечка.

Сверху засыпать почвосмесью, накройте пленкой и уберите в теплое место.

Каждый день поливайте рассаду, а пленку убирайте на 20-30 мин, чтобы огурцы дышали.

Когда появятся первые всходы, снимите пленку и оставьте ростки без нее.

Через три недели после первых всходов, огурцы можно пересаживать в открытый грунт или в теплицу!