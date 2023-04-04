Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Когда сажать чеснок на зиму и как это делать: пошаговая инструкция

4 апреля 2023, 16:19
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
коли садити часник на зиму
Источник: Unsplash

Чеснок — огородная культура, которую можно сажать как на весну, так и на зиму.

Выбор времени для посадки зависит от разных критерий. Часто хозяева выбирают второй вариант, так как тогда урожай появляется раньше.

Когда сажать чеснок на зиму и как это делать, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Когда сажать чеснок на зиму

Сажать озимый чеснок стоит за 30-45 дней до начала морозов.

Оптимальное время посадки начинается с середины сентября и продолжается до конца октября. Самыми благоприятными днями являются:

  • сентябрь — 4, 5, 6, 16, 17, 18, 24, 25;
  • октябрь — 15, 21, 22.

Как сажать чеснок на зиму

  1. Подготовьте чеснок к посадке: выберите здоровые и неповрежденные зубчики.
  2. На участке сделайте бороздки глубиной 20 см. Расстояние между ними должно быть 20-25 см.
  3. В бороздки можно насыпать песок, чтобы чеснок не гнил.
  4. Высадите зубчики чеснока не глубже 10 см.
  5. Засыпьте бороздки землей.
  6. После посадки замульчируйте грядки опилками.
Читайте также:
Місячний календарПосевной календарь 2023: лучшие даты для работ на огороде

Теги
Місячний календар Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь