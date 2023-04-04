Чеснок — огородная культура, которую можно сажать как на весну, так и на зиму.

Выбор времени для посадки зависит от разных критерий. Часто хозяева выбирают второй вариант, так как тогда урожай появляется раньше.

Когда сажать чеснок на зиму и как это делать, рассказывают Факты ICTV.

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Когда сажать чеснок на зиму

Сажать озимый чеснок стоит за 30-45 дней до начала морозов.

Оптимальное время посадки начинается с середины сентября и продолжается до конца октября. Самыми благоприятными днями являются:

сентябрь — 4, 5, 6, 16, 17, 18, 24, 25;

октябрь — 15, 21, 22.

Как сажать чеснок на зиму