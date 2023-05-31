Досвідчені городники завжди користуються посівним календарем, аби розуміти, коли та яку культуру варто садити. Адже не всі дні вважаються сприятливими для робіт у саду чи на городі.
Факти ICTV підготували для вас посівний календар на червень 2023 року, який допоможе організувати роботу і не забути нічого важливого.
Фази Місяця, сприятливі та несприятливі дні у червні 2023
Календар посадки овочів напряму залежить від фаз Місяця. У червні 2023 року Місяць перебуватиме:
- у фазі зростання – 1-3 червня та 19-30 червня;
- повний – 4 червня;
- щербатий – 5-17 червня;
- молодик – 18 червня.
Найсприятливішими днями вважаються ті, коли місячна доба, фаза Місяця та день тижня наповнені максимальною енергією. Відповідно, у червні 2023 року сприятливими днями для посадки розсади є:
- 1, 2, 3 червня;
- 6, 7 червня;
- 10, 11 червня;
- 14-16 число;
- 19-21 червня;
- 27-30 число.
Ці дати підходять не лише для посіву, а й для пікірування, підживлення, обрізування рослин, а також для боротьби зі шкідниками.
Несприятливими днями для висівання розсади у червні будуть:
- 4, 5 число;
- 8 та 9 червня;
- 17 та 18 число.
Сприятливі дні для посадки різних культур у червні 2023
Як повідомляють в Зеленій садибі, варто заздалегідь знати про сприятливі дні для посадки різних культур та інших робіт:
- Картопля, топінамбур – 6, 7, 10, 11, 14-16 червня;
- Буряк, морква, пастернак – 10, 11 червня;
- Редька, ріпа – 6, 7, 10, 11, 19 червня;
- Редис – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня;
- Селера, петрушка на корінь – 6, 7 червня;
- Цибуля городня – 6, 7, 10, 11, 19, 20 червня;
- Цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 червня;
- Часник – 1, 6, 7, 27, 28 червня;
- Цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 12-16 червня;
- Томати – 2, 3, 19-21, 29, 30 червня;
- Солодкий, гострий перець – 1-3, 27-30 червня;
- Баклажани – 1-3, 27-30 червня;
- Огірки – 1-3, 19-21, 27-30 червня;
- Броколі, цвітна капуста – 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 червня;
- Рання капуста – 1, 27, 28 червня;
- Середня та пізня капуста – 1, 27, 28 червня;
- Кале та інша листова капуста – 1, 10-13, 27, 28 червня;
- Стеблева селера – 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 червня;
- Кабачки, патисони, гарбуз – 1, 19-21, 27, 28 червня;
- Баштанні – 2, 3, 19-21, 29, 30 червня;
- Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя тощо) – 1, 27, 28 червня;
- Кукурудза – 1, 27, 28 червня;
- Листовий салат – 1, 10-16, 27, 28 червня;
- Шпинат – 1, 10-13, 27, 28 червня;
- Качанні салати, цикорій – 1, 27, 28 червня;
- Рукола, листова гірчиця – 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 червня;
- Мангольд та інші листові овочі – 10-16 червня;
- Щавель – 2, 3, 14-16, 29, 30 червня;
- Кріп і фенхель – 6, 7, 14-16 червня;
- Петрушка, кінза та селера на листя – 1, 27, 28 червня;
- Базилік, материнка, розмарин тощо – 2, 3, 24-26, 29, 30 червня.
Крім того, дні з 1 по 3 червня чудово підійдуть для висаджування та догляду за редисом, зеленою цибулею, часником, помідорами, перцями, баклажанами та огірками. Також у цей період варто приділити особливу увагу зелені.
А от 6 та 7 червня можна зайнятися пророщуванням насіння, підживленням культур добривами, а також доглядом за коренеплодами й травами.
Щоб поливати рослини та підживлювати культури варто обрати 10 й 11 червня. У цей час також варто приділи увагу бурякам, картоплі, редьці та капусті.
Через кілька днів, 14-16 червня, можна пророщувати рослини та пікірувати культури на городі. Ще варто підживлювати рослини, а особливу увагу приділити картоплі, сортам капусти, фенхелю та топінамбуру.
Наприкінці місяця городники можуть поливати грядки, вносити добрива і доглядати за огірками, помідорами, кабачками та гарбузами.