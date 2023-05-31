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Сприятливі дні для роботи на городі: місячний посівний календар на червень 2023

31 Травня 2023, 13:42
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Як зробити маркер для городу
Джерело: Unsplash

Досвідчені городники завжди користуються посівним календарем, аби розуміти, коли та яку культуру варто садити. Адже не всі дні вважаються сприятливими для робіт у саду чи на городі.

Факти ICTV підготували для вас посівний календар на червень 2023 року, який допоможе організувати роботу і не забути нічого важливого.

Фази Місяця, сприятливі та несприятливі дні у червні 2023

Календар посадки овочів напряму залежить від фаз Місяця. У червні 2023 року Місяць перебуватиме:

  • у фазі зростання – 1-3 червня та 19-30 червня;
  • повний – 4 червня;
  • щербатий – 5-17 червня;
  • молодик – 18 червня.

Найсприятливішими днями вважаються ті, коли місячна доба, фаза Місяця та день тижня наповнені максимальною енергією. Відповідно, у червні 2023 року сприятливими днями для посадки розсади є:

  • 1, 2, 3 червня;
  • 6, 7 червня;
  • 10, 11 червня;
  • 14-16 число;
  • 19-21 червня;
  • 27-30 число.

Ці дати підходять не лише для посіву, а й для пікірування, підживлення, обрізування рослин, а також для боротьби зі шкідниками.

Несприятливими днями для висівання розсади у червні будуть:

  • 4, 5 число;
  • 8 та 9 червня;
  • 17 та 18 число.

Сприятливі дні для посадки різних культур у червні 2023

Як повідомляють в Зеленій садибі, варто заздалегідь знати про сприятливі дні для посадки різних культур та інших робіт:

  • Картопля, топінамбур – 6, 7, 10, 11, 14-16 червня;
  • Буряк, морква, пастернак – 10, 11 червня;
  • Редька, ріпа – 6, 7, 10, 11, 19 червня;
  • Редис – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня;
  • Селера, петрушка на корінь – 6, 7 червня;
  • Цибуля городня – 6, 7, 10, 11, 19, 20 червня;
  • Цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 6, 7, 14-16, 19-21, 27, 28 червня;
  • Часник – 1, 6, 7, 27, 28 червня;
  • Цибуля порей, єгипетська, рокамболь – 12-16 червня;
  • Томати – 2, 3, 19-21, 29, 30 червня;
  • Солодкий, гострий перець – 1-3, 27-30 червня;
  • Баклажани – 1-3, 27-30 червня;
  • Огірки – 1-3, 19-21, 27-30 червня;
  • Броколі, цвітна капуста – 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 червня;
  • Рання капуста – 1, 27, 28 червня;
  • Середня та пізня капуста – 1, 27, 28 червня;
  • Кале та інша листова капуста – 1, 10-13, 27, 28 червня;
  • Стеблева селера – 1, 6, 7, 10, 11, 14-16, 27, 28 червня;
  • Кабачки, патисони, гарбуз – 1, 19-21, 27, 28 червня;
  • Баштанні – 2, 3, 19-21, 29, 30 червня;
  • Стручкові (горох, квасоля, сочевиця, соя тощо) – 1, 27, 28 червня;
  • Кукурудза – 1, 27, 28 червня;
  • Листовий салат – 1, 10-16, 27, 28 червня;
  • Шпинат – 1, 10-13, 27, 28 червня;
  • Качанні салати, цикорій – 1, 27, 28 червня;
  • Рукола, листова гірчиця – 2, 3, 10-13, 19-21, 29, 30 червня;
  • Мангольд та інші листові овочі – 10-16 червня;
  • Щавель – 2, 3, 14-16, 29, 30 червня;
  • Кріп і фенхель – 6, 7, 14-16 червня;
  • Петрушка, кінза та селера на листя – 1, 27, 28 червня;
  • Базилік, материнка, розмарин тощо – 2, 3, 24-26, 29, 30 червня.

Крім того, дні з 1 по 3 червня чудово підійдуть для висаджування та догляду за редисом, зеленою цибулею, часником, помідорами, перцями, баклажанами та огірками. Також у цей період варто приділити особливу увагу зелені.

А от 6 та 7 червня можна зайнятися пророщуванням насіння, підживленням культур добривами, а також доглядом за коренеплодами й травами.

Щоб поливати рослини та підживлювати культури варто обрати 10 й 11 червня. У цей час також варто приділи увагу бурякам, картоплі, редьці та капусті.

Через кілька днів, 14-16 червня, можна пророщувати рослини та пікірувати культури на городі. Ще варто підживлювати рослини, а особливу увагу приділити картоплі, сортам капусти, фенхелю та топінамбуру.

Наприкінці місяця городники можуть поливати грядки, вносити добрива і доглядати за огірками, помідорами, кабачками та гарбузами.

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