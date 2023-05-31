Досвідчені городники завжди користуються посівним календарем, аби розуміти, коли та яку культуру варто садити. Адже не всі дні вважаються сприятливими для робіт у саду чи на городі.

Факти ICTV підготували для вас посівний календар на червень 2023 року, який допоможе організувати роботу і не забути нічого важливого.

Фази Місяця, сприятливі та несприятливі дні у червні 2023

Календар посадки овочів напряму залежить від фаз Місяця. У червні 2023 року Місяць перебуватиме:

у фазі зростання – 1-3 червня та 19-30 червня;

– 1-3 червня та 19-30 червня; повний – 4 червня;

– 4 червня; щербатий – 5-17 червня;

– 5-17 червня; молодик – 18 червня.

Найсприятливішими днями вважаються ті, коли місячна доба, фаза Місяця та день тижня наповнені максимальною енергією. Відповідно, у червні 2023 року сприятливими днями для посадки розсади є:

1, 2, 3 червня;

6, 7 червня;

10, 11 червня;

14-16 число;

19-21 червня;

27-30 число.

Ці дати підходять не лише для посіву, а й для пікірування, підживлення, обрізування рослин, а також для боротьби зі шкідниками.

Несприятливими днями для висівання розсади у червні будуть:

4, 5 число;

8 та 9 червня;

17 та 18 число.

Сприятливі дні для посадки різних культур у червні 2023

Як повідомляють в Зеленій садибі, варто заздалегідь знати про сприятливі дні для посадки різних культур та інших робіт:

Крім того, дні з 1 по 3 червня чудово підійдуть для висаджування та догляду за редисом, зеленою цибулею, часником, помідорами, перцями, баклажанами та огірками. Також у цей період варто приділити особливу увагу зелені.

А от 6 та 7 червня можна зайнятися пророщуванням насіння, підживленням культур добривами, а також доглядом за коренеплодами й травами.

Щоб поливати рослини та підживлювати культури варто обрати 10 й 11 червня. У цей час також варто приділи увагу бурякам, картоплі, редьці та капусті.

Через кілька днів, 14-16 червня, можна пророщувати рослини та пікірувати культури на городі. Ще варто підживлювати рослини, а особливу увагу приділити картоплі, сортам капусти, фенхелю та топінамбуру.

Наприкінці місяця городники можуть поливати грядки, вносити добрива і доглядати за огірками, помідорами, кабачками та гарбузами.