Горох отлично переносит морозы и холод. Именно поэтому высадка этого растения началась еще в марте и до сих пор продолжается.

Когда сажать горох и как правильно это делать, рассказывают Факты ICTV.

Когда сажать горох

Время для посева гороха зависит от климатических условий. В целом стоит начинать этот процесс тогда, когда прогреется земля и исчезнет угроза сильных заморозков.

Обычно высадку гороха начинают в конце марта и в течение апреля.

Посев такой культуры допускается в мае и даже в июне. Однако тогда урожай может быть меньше, ведь горох любит легкую прохладу.

По лунному календарю, благоприятными являются следующие дни:

апрель: 3, 4, 5, 7, 23, 24

май: 3, 4, 20, 21, 22, 30, 31

июнь: 1, 27

Сколько времени всходит горох

При благоприятных погодных условиях, семена гороха прорастают за 4-7 дней. При температуре ниже +3 градусов растения всходят только через 14-25 суток.

Как правильно сажать горох в домашних условиях

Подготовка семян

Перед высадкой в открытый грунт прогрейте семена в горячем растворе борной кислоты.

Для этого смешайте 2 г кислоты с 10 л горячей воды. Переложите в раствор горох и подержите его там 5 мин.

После этого семена должны просохнуть.

Подготовка почвы

Выберите солнечный участок с легкой и плодородной почвой. Избегайте земли с высоким уровнем кислотности.

Перекопайте землю и добавьте калийную соль (20-30 г на квадратный метр).

Не используйте при посеве гороха свежий навоз, так как растение не переносит это удобрение.

Посев гороха