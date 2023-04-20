Горох отлично переносит морозы и холод. Именно поэтому высадка этого растения началась еще в марте и до сих пор продолжается.
Когда сажать горох и как правильно это делать, рассказывают Факты ICTV.
Когда сажать горох
Время для посева гороха зависит от климатических условий. В целом стоит начинать этот процесс тогда, когда прогреется земля и исчезнет угроза сильных заморозков.
Обычно высадку гороха начинают в конце марта и в течение апреля.
Посев такой культуры допускается в мае и даже в июне. Однако тогда урожай может быть меньше, ведь горох любит легкую прохладу.
По лунному календарю, благоприятными являются следующие дни:
- апрель: 3, 4, 5, 7, 23, 24
- май: 3, 4, 20, 21, 22, 30, 31
- июнь: 1, 27
Сколько времени всходит горох
При благоприятных погодных условиях, семена гороха прорастают за 4-7 дней. При температуре ниже +3 градусов растения всходят только через 14-25 суток.
Как правильно сажать горох в домашних условиях
Подготовка семян
Перед высадкой в открытый грунт прогрейте семена в горячем растворе борной кислоты.
Для этого смешайте 2 г кислоты с 10 л горячей воды. Переложите в раствор горох и подержите его там 5 мин.
После этого семена должны просохнуть.
Подготовка почвы
Выберите солнечный участок с легкой и плодородной почвой. Избегайте земли с высоким уровнем кислотности.
Перекопайте землю и добавьте калийную соль (20-30 г на квадратный метр).
Не используйте при посеве гороха свежий навоз, так как растение не переносит это удобрение.
Посев гороха
- Сделайте лунки глубиной от 5 до 7 см и шириной от 15 до 20 см.
- В одну лунку поместите несколько горошин.
- Присыпьте землей.
- После этого можно накрыть участок светопроницаемой пленкой, чтобы защитить всходы.
- Для гороха важно постоянное увлажнение, особенно в жару, поэтому не забывайте о регулярном поливе минимум два раза в неделю.