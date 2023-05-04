Кукуруза — одна из самых популярных зерновых культур в мире. Ее культивируют уже более 10 тыс. лет, поэтому растение считается одним из старейших.

В Украине кукуруза довольно популярное растение, поэтому каждый год огородники сажают ее на своем участке. Когда можно сажать кукурузу в открытый грунт в 2023 году и как делать это правильно — читайте в нашем материале.

Посадка кукурузы в открытый грунт 2023

В Украине время посадки культуры в открытый грунт зависит от региона и климатических условий. На юго-западе (в регионах с теплым климатом) кукурузу сеют в конце апреля — начале мая.

А в средних и северных регионах Украины, кукурузу можно сажать в грунт с конца мая до середины июня.

Оптимальной температурой для посадки семян кукурузы считают +12-15°C, соответственно посев культуры стоит проводить, когда почва прогреется до +8-10°C.

При этом важно, чтобы почва была достаточно влажной. Также помните о подборе семян и удобрений. И подготовьте защиту кукурузы от болезней и вредителей.

Перед посадкой любой культуры опытные огородники всегда пользуются лунным календарем. В 2023 году благоприятными днями для посадки кукурузы в открытый грунт являются:

апрель — 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 число;

май — 22, 23, 24, 30, 31;

июнь — 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 число.

Как правильно сажать кукурузу в открытый грунт

Сначала необходимо выбрать участок для кукурузы: место должно быть солнечным, находиться на возвышении и не быть окруженным большими растениями, которые могут создавать ненужную тень.

Выбирайте тот участок, где в прошлом году росли овощные культуры, арбузы, дыни или картофель.

Далее необходимо подготовить участок: уберите землю от сорняков и прошлогодних остатков. Лучшей почвой для кукурузы считается хорошо дренированный плодородный и воздухопроницаемый чернозем.

Также важно подготовить семена к посадке. Их надо перебрать и выбросить мелкие и поврежденные зернышки. К посадке также не годятся зерна с темными пятнами.

Когда все подготовительные этапы выполнены, можно начинать посадку кукурузы в открытый грунт:

Выкопайте посадочные лунки глубиной 7 см.

Налейте в них воду и подождите, пока жидкость впитается.

В каждую лунку положите по два-три семечка и засыпьте ямки землей.

Полейте лунки еще раз и накройте посевы пленкой.

Когда появятся первые всходы, укрытие можно убирать.

После схода принято прорывать ростки кукурузы — в каждом гнезде нужно выбрать одно сильнейшее растение, а другие проредить.

Идеальное расстояние для посадки: