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Коли можна садити квасолю у відкритий ґрунт: сприятливі дні

20 Квітня 2023, 18:24
Асоян Каріна редакторка стрічки
коли можна садити квасолю
Джерело: Unsplash

Квасоля – культура, вимоглива до температур. Для її вирощування потрібно чимало сонячного світла.

Коли садити квасолю і як правильно це робити, розповідають Факти ICTV.

Коли садити квасолю у відкритий ґрунт 2023

Зазвичай квасолю садять у квітні й травні, залежно від погодних умов. Аби насіння проросло, температура ґрунту має становити не менше ніж +10 градусів.

За місячним календарем сприятливими для посадки є такі дні:

  • квітень: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 22-26, 30;
  • травень: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 18, 21-24, 28-31;
  • червень: 1, 2, 3, 5, 6.

Як правильно посадити квасолю

  1. Перед висадкою у відкритий ґрунт переберіть насіння квасолі. Після цього замочіть у воді на декілька годин або на ніч.
  2. Перекопайте землю.
  3. Зробіть лунки. Відстань між ними має бути 15-20 см.
  4. Покладіть 2-3 насінини в лунку, на глибину 2-3 см.
  5. Присипте лунки землею та полийте водою.

Коли можна садити спаржеву квасолю

Спаржева квасоля – рослина, що любить тепло. Саме тому засівати її варто в кінці травня або в червні. Ця культура любить вологу і родючу землю. Вона чудово росте на ділянках, де раніше були помідори, баклажан чи картопля.

Процес висадки не відрізняється від будь-яких бобових рослин. Для гарного врожаю необхідно стежити за поливом: не рідше одного разу на тиждень.

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