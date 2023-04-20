Квасоля – культура, вимоглива до температур. Для її вирощування потрібно чимало сонячного світла.
Коли садити квасолю і як правильно це робити, розповідають Факти ICTV.
Коли садити квасолю у відкритий ґрунт 2023
Зазвичай квасолю садять у квітні й травні, залежно від погодних умов. Аби насіння проросло, температура ґрунту має становити не менше ніж +10 градусів.
За місячним календарем сприятливими для посадки є такі дні:
- квітень: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 22-26, 30;
- травень: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 14, 18, 21-24, 28-31;
- червень: 1, 2, 3, 5, 6.
Як правильно посадити квасолю
- Перед висадкою у відкритий ґрунт переберіть насіння квасолі. Після цього замочіть у воді на декілька годин або на ніч.
- Перекопайте землю.
- Зробіть лунки. Відстань між ними має бути 15-20 см.
- Покладіть 2-3 насінини в лунку, на глибину 2-3 см.
- Присипте лунки землею та полийте водою.
Коли можна садити спаржеву квасолю
Спаржева квасоля – рослина, що любить тепло. Саме тому засівати її варто в кінці травня або в червні. Ця культура любить вологу і родючу землю. Вона чудово росте на ділянках, де раніше були помідори, баклажан чи картопля.
Процес висадки не відрізняється від будь-яких бобових рослин. Для гарного врожаю необхідно стежити за поливом: не рідше одного разу на тиждень.
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