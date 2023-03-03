Березень – це найперший весняний місяць, коли набухають бруньки та пригрівають теплі промені сонця. Саме в цей час для садівників і городників починається активна пора – вони готуються до культивування зелених саджанців.

Також у цей час починають займатися саджанням цибулі. Коли садити цибулю весною 2023 – читайте в матеріалі.

Коли садити цибулю весною 2023: місячний календар

Найкращі дні для посіву та посадки цибулі у березні 2023 – 8-13, 16-17, 29 березня. А взагалі, найкращі дні для посадки різних культур – 8-17 березня. Всі посаджені рослини в ці дні добре приживаються і даватимуть хороший урожай.

Зараз дивляться

Можна висаджувати не тільки цибулю, а й будь-які овочі на розсаду, а на клумбі садити багаторічні та однорічні квіти.

В саду можна прищеплювати та обрізати дерева, підгодовувати й білити їх. На городі можна рихлити і удобрювати ґрунт під майбутній урожай, а також висівати перші рослини.

Як садити цибулю весною

Розсадою цибулі найчастіше починають займатися з середини місяця. Цибулинки висаджують в борозенки приблизно 5 см глибиною, дистанція між рядами – 20 см.

Борозенки бажано просипати попелом, якщо земля має кислу реакцію, або піском – якщо ґрунт важкий і поживний.

Цибулинки потрібно ставити вертикально на відстані приблизно 10 см одна від одної, і легенько вдавлювати в землю.

Після закриття рядків шар землі над сівком має бути приблизно 2 см, утрамбовувати не треба.

Сходить цибуля в залежності від температури повітря (тиждень-два). При цьому, чим холодніше, тим повільніше.