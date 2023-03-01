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Календар городника 2023: коли потрібно садити картоплю

1 Березня 2023, 18:25
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Календар городника 2023: коли потрібно садити картоплю
Джерело: Depositphotos

Картопля – улюблений коренеплід усіх городників. Українці кожного року засаджують свої городи картоплею, аби взимку споживати смачний урожай.

Цей овоч не має особливих примх у вирощуванні, головне, аби не було заморозків. Факти ICTV дізнавалися, коли краще садити картоплю у 2023 році.

Коли садити картоплю 2023 – числа

Аби зрозуміти, чи можна садити картоплю, необхідно оцінити стан землі. Кидати овочі у сиру, вологу та холодну землю не має сенсу. Вони просто не почнуть рости.

Зараз дивляться

Зазвичай посадкові роботи починаються, коли земля нагріється до + 6-8 °C на глибині не менше 10 см. Також слідкуйте за погодою, після посадки картоплі вже не має бути заморозків.

Крім того, під час посадки картоплі, температура повітря повинна бути стабільною (близько +15°C). Саме за таких умов коренеплоду буде комфортно у ґрунті.

Для прискорення росту рослин досвідчені городники звертають увагу також на місячний календар. Згідно з ним коренеплоди варто саджати у землю на спадаючий місяць.

Сприятливі числа для висадки картоплі за місячним календарем у 2023 році:

  • Березень – 9, 11-13, 15-17, 20.
  • Квітень – 1-5, 8-11, 28-30.
  • Травень – 7,9, 10, 13, 14, 18.

До речі, перевірити, чи готовий ґрунт до посадки картоплі можна дуже просто:

  1. Візьміть грудку землі й киньте її.
  2. Якщо грудка розсиплеться на дрібні крихти та пішов пил – потрібно садити картоплю якомога швидше.
  3. Якщо грудка прилипла до землі, то вологи ще забагато, треба почекати поки земля просохне.
  4. У випадку, якщо земля розпалася на кілька великих частин – це найкращий час садити картоплю.

Садимо картоплю – поради

Картоплю потрібно садити навесні, коли температура ґрунту на глибині 10 см буде +6-8 °C.

Коренеплід садять на глибину 8-10 см, при цьому грядки слід розташовувати з півночі на південь, за схемою посадки – 70 см між рядами та 20 см між картоплинками в ряду.

Далі усе просто:

  1. Оберіть ділянку для посадки, де картопля буде отримувати достатньо сонячного світла та вологи.
  2. Очистіть землю від бур’янів та інших рослин.
  3. Розкопайте грядки на глибину близько 15-20 см, додайте добрива.
  4. Тепер починайте кидати картоплини у ямки.
  5. За допомогою лопати, прикрийте ямки з картоплею шаром землі завтовшки близько 10-15 см.
  6. Полийте грядки достатньою кількістю води.
  7. Після того, як картопля проросте, додайте додатковий шар ґрунту, щоб вона була добре захищена від морозів.
  8. Прикрийте грядки опалою або соломою, щоб запобігти перезамерзанню ґрунту. Також можна вирощувати картоплю під агроволокном (так ви отримаєте ранній врожай).
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Картопля Овочі
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