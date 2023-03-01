Картопля – улюблений коренеплід усіх городників. Українці кожного року засаджують свої городи картоплею, аби взимку споживати смачний урожай.
Цей овоч не має особливих примх у вирощуванні, головне, аби не було заморозків. Факти ICTV дізнавалися, коли краще садити картоплю у 2023 році.
Коли садити картоплю 2023 – числа
Аби зрозуміти, чи можна садити картоплю, необхідно оцінити стан землі. Кидати овочі у сиру, вологу та холодну землю не має сенсу. Вони просто не почнуть рости.
Зазвичай посадкові роботи починаються, коли земля нагріється до + 6-8 °C на глибині не менше 10 см. Також слідкуйте за погодою, після посадки картоплі вже не має бути заморозків.
Крім того, під час посадки картоплі, температура повітря повинна бути стабільною (близько +15°C). Саме за таких умов коренеплоду буде комфортно у ґрунті.
Для прискорення росту рослин досвідчені городники звертають увагу також на місячний календар. Згідно з ним коренеплоди варто саджати у землю на спадаючий місяць.
Сприятливі числа для висадки картоплі за місячним календарем у 2023 році:
- Березень – 9, 11-13, 15-17, 20.
- Квітень – 1-5, 8-11, 28-30.
- Травень – 7,9, 10, 13, 14, 18.
До речі, перевірити, чи готовий ґрунт до посадки картоплі можна дуже просто:
- Візьміть грудку землі й киньте її.
- Якщо грудка розсиплеться на дрібні крихти та пішов пил – потрібно садити картоплю якомога швидше.
- Якщо грудка прилипла до землі, то вологи ще забагато, треба почекати поки земля просохне.
- У випадку, якщо земля розпалася на кілька великих частин – це найкращий час садити картоплю.
Садимо картоплю – поради
Картоплю потрібно садити навесні, коли температура ґрунту на глибині 10 см буде +6-8 °C.
Коренеплід садять на глибину 8-10 см, при цьому грядки слід розташовувати з півночі на південь, за схемою посадки – 70 см між рядами та 20 см між картоплинками в ряду.
Далі усе просто:
- Оберіть ділянку для посадки, де картопля буде отримувати достатньо сонячного світла та вологи.
- Очистіть землю від бур’янів та інших рослин.
- Розкопайте грядки на глибину близько 15-20 см, додайте добрива.
- Тепер починайте кидати картоплини у ямки.
- За допомогою лопати, прикрийте ямки з картоплею шаром землі завтовшки близько 10-15 см.
- Полийте грядки достатньою кількістю води.
- Після того, як картопля проросте, додайте додатковий шар ґрунту, щоб вона була добре захищена від морозів.
- Прикрийте грядки опалою або соломою, щоб запобігти перезамерзанню ґрунту. Також можна вирощувати картоплю під агроволокном (так ви отримаєте ранній врожай).