Картопля – улюблений коренеплід усіх городників. Українці кожного року засаджують свої городи картоплею, аби взимку споживати смачний урожай.

Цей овоч не має особливих примх у вирощуванні, головне, аби не було заморозків. Факти ICTV дізнавалися, коли краще садити картоплю у 2023 році.

Коли садити картоплю 2023 – числа

Аби зрозуміти, чи можна садити картоплю, необхідно оцінити стан землі. Кидати овочі у сиру, вологу та холодну землю не має сенсу. Вони просто не почнуть рости.

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Зазвичай посадкові роботи починаються, коли земля нагріється до + 6-8 °C на глибині не менше 10 см. Також слідкуйте за погодою, після посадки картоплі вже не має бути заморозків.

Крім того, під час посадки картоплі, температура повітря повинна бути стабільною (близько +15°C). Саме за таких умов коренеплоду буде комфортно у ґрунті.

Для прискорення росту рослин досвідчені городники звертають увагу також на місячний календар. Згідно з ним коренеплоди варто саджати у землю на спадаючий місяць.

Сприятливі числа для висадки картоплі за місячним календарем у 2023 році:

Березень – 9, 11-13, 15-17, 20.

Квітень – 1-5, 8-11, 28-30.

Травень – 7,9, 10, 13, 14, 18.

До речі, перевірити, чи готовий ґрунт до посадки картоплі можна дуже просто:

Візьміть грудку землі й киньте її. Якщо грудка розсиплеться на дрібні крихти та пішов пил – потрібно садити картоплю якомога швидше. Якщо грудка прилипла до землі, то вологи ще забагато, треба почекати поки земля просохне. У випадку, якщо земля розпалася на кілька великих частин – це найкращий час садити картоплю.

Садимо картоплю – поради

Картоплю потрібно садити навесні, коли температура ґрунту на глибині 10 см буде +6-8 °C.

Коренеплід садять на глибину 8-10 см, при цьому грядки слід розташовувати з півночі на південь, за схемою посадки – 70 см між рядами та 20 см між картоплинками в ряду.

Далі усе просто: