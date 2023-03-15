Помідор – дуже корисний та смачний літній овоч. Він містить багато поживних речовин, вітамінів та антиоксидантів.

Крім того, помідор допомагає знизити ризик розвитку раку, підтримує здоров’я серця, покращує зорову функцію та допомагає зберегти здорову шкіру, знижуючи ризик розвитку ознак старіння.

Помідор вважають справжнім королем літа, адже без цього соковитого овоча не обходиться жодна страва. На жаль, знайти смачний та пахучий томат в супермаркеті майже неможливо, тому більшість людей звикли вирощувати помідори на городі.

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Факти ICTV дізнавалися, коли потрібно висаджувати помідори у відкритий ґрунт 2023 та як робити це правильно.

Висадка розсади помідорів у відкритий ґрунт 2023 – дати

Для отримання хорошої та здорової розсади помідорів, від посіву до садіння має пройти:

40-50 днів для низьких сортів;

для низьких сортів; 55-65 днів для середніх помідорів;

для середніх помідорів; 65-75 днів для високих сортів.

Залежно від цього терміну, прогнозу погоди, готовності ґрунту ви можете планувати точну дату посіву та висадки. Під час розрахунку дати висадки помідорної розсади радимо звертати увагу саме на погодні умови.

Помідори не переносять заморозків, тому краще дочекайтеся, коли земля достатньо прогріється, а температура повітря зафіксується на позначці +12-18°C. При цьому вночі температура не має опускатися нижче +10°C.

Досвідчені городники часто користуються спеціальним місячним календарем. Сприятливі дні для посадки помідорів у ґрунт у 2023 році:

Квітень – 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18

Травень – 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Червень – 1-3, 11-13, 24, 25, 30

Все ж радимо орієнтуватися більше на погодні умови та готовність ґрунту. Але не варто проводити висадку помідорів 2-4, 11 та 26 травня. Це не сприятливі дні!

Як правильно садити помідори у відкритий ґрунт

Спершу варто обрати хорошу ділянку: помідори люблять сонячне тепло, тому територія для висадки має добре освітлюватися впродовж дня.

До речі, досвідчені городники не радять садити помідори на одній ділянці два роки поспіль. Кожного року їм потрібно обирати нове місце!

Також помідорну розсаду краще садити на невеликих височинах, якомога далі від тіні (у півтіні рослини приживуться, але будуть погано родити та урожай дозріє пізніше).

Отож, коли ділянка та сприятливий день обрано, можна починати висаджувати помідорну рослину:

Викопайте ямки розміром 30*30 см. Між ними має бути відстань в 40-50 см, а ширина міжрядь повинна досягати мінімум 60 см. Радимо робити рядки у напрямку з півночі на південь (тоді усі помідори отримають достатньо сонячного світла). Рясно полийте землю теплою водою та підготуйте розсаду (краще висаджувати її разом з земляною грудочкою). Висадіть сіянці у ямки (по одному в кожне заглиблення). Помідор має розташовуватися по центру. Загорніть розсаду землею та полийте кожну помідорну рослинку достатньою кількістю води.

Після посадки грядку не потрібно додатково поливати! Якщо хочете, аби помідори дали хороший врожай, можна присипати землю компостом.