Кабачки – популярний овоч, що належить до родини гарбузових. Він невибагливий і досить швидко росте. Також кабачок має корисні властивості, які використовують навіть у косметиці.

Виростити цей овоч можна двома способами: посадити насіння на розсаду або ж одразу у відкритий ґрунт. Тоді ж виникає питання, коли краще саджати кабачки.

Факти ICTV розповідають коли і як посадити кабачки.

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Коли садити кабачки на розсаду

Для отримання раннього врожаю насіння кабачків вирощують через розсаду. Процес висаджування можна розпочинати із середини березня до середини квітня.

Як садити кабачки на розсаду

Цей процес схожий на висадку огірків. Для кращого результату садіть кожне зернято в окрему посудину (склянку).

Наповніть склянку ґрунтом і полийте. Висадіть насіння на глибину 1-2 см і присипте землею. Накрийте склянку пілвкою і поставте в сонячне тепле місце. Після того, як кабачки зійдуть, зніміть плівку. Не забувайте поливайте їх, адже кабачки люблять вологу.

Коли садити кабачки у відкритий ґрунт

Саджати кабачки у відкритий ґрунт варто тоді, коли минає ризик заморозків. Сприятливі дні для висадки насіння за місячним календарем:

12, 15, 16, 17, 25 – травень;

11, 12, 13, 21, 22 – червень.

Як садити кабачки у відкритий ґрунт

Перекопайте вибрану ділянку і підживіть мінеральним добривом. Зробіть лунки завглибшки в 3-4 см, на відстані 60-70 см одна від одної. Покладіть у лунку насіння (в одну можна 1-2). Засипте землею і рясно полийте водою. Накрийте грядки плівкою або покривним матеріалом до сходження.