Кукурудза – одна з найпопулярніших зернових культур у світі. Її культивують вже понад 10 тис. років, тому рослина вважається однією з найстаріших.

В Україні кукурудза доволі популярна рослина, тому кожного року городники садять її на своїй ділянці. Коли можна садити кукурудзу у відкритий ґрунт у 2023 році та як робити це правильно – читайте в нашому матеріалі.

Посадка кукурудзи у відкритий ґрунт 2023

В Україні час посадки культури у відкритий ґрунт залежить від регіону та кліматичних умов. На південному заході (у регіонах з теплим кліматом) кукурудзу сіють в кінці квітня — на початку травня.

А в середніх та північних регіонах України, кукурудзу можна садити у ґрунт з кінця травня до середини червня.

Оптимальною температурою для посадки насіння кукурудзи вважають +12-15°C, відповідно посів культури варто проводити, коли ґрунт прогріється до +8-10°C.

При цьому важливо, аби ґрунту був достатньо вологим. Також пам’ятайте про підбір насіння й добрив. І підготуйте захист кукурудзи від хвороб та шкідників.

Перед посадкою будь-якої культури досвідчені городники завжди користуються місячним календарем. У 2023 році сприятливими днями для посадки кукурудзи у відкритий ґрунт є:

квітень – 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 число;

травень – 22, 23, 24, 30, 31;

червень – 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 число.

Як правильно садити кукурудзу у відкритий ґрунт

Спершу необхідно обрати ділянку для кукурудзи: місце має бути сонячним, знаходитись на узвишші та не бути оточеним великими рослинами, які можуть створювати непотрібну тінь.

Обирайте ту ділянку, де торік росли овочеві культури, кавуни, дині чи картопля.

Далі необхідно підготувати ділянку: приберіть землю від бур’янів та торішніх залишків. Найкращим ґрунтом для кукурудзи вважається добре дренований родючий та повітропроникний чорнозем.

Також важливо підготувати насіння до посадки. Його треба перебрати та викинути дрібні й пошкоджені зернята. Також не годяться до посіву зерна з темними плямами.

Коли усі підготовчі етапи виконано, можна розпочинати посадку кукурудзи у відкритий ґрунт:

Викопайте посадкові лунки завглибшки 7 см. Налийте в них воду та почекайте, поки рідина вбереться. У кожну лунку покладіть по дві-три насінини та засипте ямки землею. Полийте лунки ще раз та накрийте посіви плівкою.

Коли зʼявляться перші сходи, укриття можна прибирати.

Після сходу заведено проривати паростки кукурудзи – у кожному гнізді потрібно вибрати одну найсильнішу рослину, а інші прорідити.

Ідеальна відстань для посадки: