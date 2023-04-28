Морква – смачний та корисний овоч, який насичує наш організм цілим комплексом вітамінів та багатьма корисними мінералами. Вона приводить в норму обмін речовин, сприяє поліпшенню кровообігу та зору.

Досвідчені городники знають, що виростити міцну та велику моркву буває складно. Адже овоч потребує особливого догляду. Найбільш відповідальним та кропітким етапом вирощування моркви вважається проріджування.

Факти ICTV дізнавалися, навіщо проріджувати моркву та як сіяти культуру, аби не довелося потім проривати.

Що таке проріджування та чому проривають моркву

Той, хто давно засаджує город, точно знає, що просто посіяти моркву в ґрунт замало, за нею потрібно ретельно доглядати з моменту появи сходів.

Проривання сходів – важливий етап вирощування. Якщо цього не робити, то врожай буде слабким, а коренеплоди — маленькими та нерівними.

Зазвичай моркву сіють дуже густо, аби потім відрізнити сходи від бурʼяну. А коли зʼявляються перші маленькі морквинки, культуру проріджують. Якщо пропустити цей етап, можна втратити весь урожай.

Втім, існують способи посіяти моркву так, аби потім не довелось проривати сходи.

Як сіяти моркву, щоб потім не проривати

Спершу потрібно зʼясувати, яка відстань має бути між грядками та самими корнеплодами:

Ширина грядок має бути 90-100 см (довжину визначаєте самі, це залежить від ваших потреб та можливостей).

Борозна повинна бути глибиною 3 см, а проміжок між ними – 20 см.

Відстань між коренеплодами має бути 2-4 см.

Щоб потім не довелось проріджувати моркву, радимо скористатися одним зі способів посіву.

Замочування та пророщування

Покладіть насіння моркви у натуральну тканину та просочіть її теплою водою або спеціальним живильним розчином. Залиште моркву на кілька годин.

Насіння моркви розбухне та збільшиться у розмірі. Перекладіть культуру у вологу серветку (її потрібно час від часу зволожувати) до появи маленьких паростків.

Як тільки паростки зʼявляться, перекладіть їх у холодне місце та залиште на кілька днів. Це допоможе загартувати посівний матеріал.

Після цього пророщене насіння висаджують у ґрунт, але не дуже густо (відстань між насінинками має бути 3-5 см).

Посів з піском

Виконати такий посів дуже легко:

Візьміть насіння моркви та змішайте його з піском. Пропорція: 1-2 ст. л. насіння на половину відра піску. Отриману суміш змочіть водою та залиште на 15 хв. Поки замочується морква з піском, зробіть борозенки та рівномірно висипте в них піщану масу. Покрийте насіння ґрунтом та трішки зволожте борозенки.

Цей спосіб допоможе втримати в ґрунті поживні елементи, вологу та тепло. Крім того, зникне необхідність проривати моркву.

За допомогою клейстеру

Це відмінний варіант посіву моркви. Клейстер сохне набагато повільніше, ніж вода, тому це створить особливий мікроклімат та дасть сходам додаткове підживлення.

Для такого посіву, вам необхідно:

Розчинити 1 ст. л. пшеничного борошна у літрі води.

Поставити суміш на слабкий вогонь та варити 5-7 хв.

Потім рідину потрібно охолодити до 30°C.

Тепер потрібно висипати у клейстер насіння моркви та злегка перемішати.

Отриману масу висипати в зручну тару, наприклад, пластмасову пляшку.

Тонким шаром вилити клейстер з насінням у підготовлені борозенки.

Насіння у гранулах

Для цього методу потрібно використовувати насіння моркви у гранулах. Воно покрите спеціальною оболонкою з поживними речовинами.

Гранули розкладають у підготовлені борозенки таким чином, щоб відстань між ними було близько 5-7 см.

Такий посів дозволяє паросткам сходити на зручній відстані один від одного, тому не потрібно буде робити подальше проріджування.