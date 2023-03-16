Весна – дуже насичений період для городників. Саме й цей період здійснюється посадка усіх овочевий та фруктових культур у відкритий ґрунт.

Водночас буряк вважається одним з найпростіших овочів для вирощення. Він не потребує особливого догляду, тому городники полюбляють садити цей овоч на своїх ділянках. Крім того, буряк – цінний харчовий продукт, який містить безліч корисних елементів та вітамінів.

Коли потрібно садити буряк у 2023 році та як робити це правильно, дізнавалися Факти ICTV.

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Посадка буряка у відкритий ґрунт 2023 – дати

Зазвичай буряк садять у відкритий ґрунт, проте ранньостиглі сорти спочатку сіють на розсаду. Насіння сіють на початку квітня, а на грядку рослини переносять на початку травня.

Переважна більшість українців не сіють культуру на розсаду, а відразу садять буряк у ґрунт. Аби обрати підходящу дату для посадки буряка, варто звертати увагу на погодні умови, сортові особливості культури та ціль вирощування.

Насправді буряк вважається холодостійкою культурою, проте сильні заморозки негативно позначаються на плодах.

Тому садити буряки у відкритий ґрунт потрібно тоді, коли температура повітря зафіксується на позначці +15-18°C, а земля прогріється до +7-10°C.

В Україні такі температурні умови настають наприкінці квітні, на початку травня. Досвідчені городники часто звертають увагу на місячний календар. Буряки рекомендується садити чи пересаджувати у дні, коли місяць убуває.

У 2023 році сприятливими днями для посадки буряків у ґрунт є:

Березень – 9-19.

Квітень – 8-18.

Травень – 7-17

Червень – 6-16.

Проте у березні садити буряки не варто, земля ще надто холодна та й існує великий ризик заморозків.

Також варто враховувати сорт буряка. Загалом, їх три:

скоростиглий-середньоранній – 80-110 днів;

середньостиглий – 110-130 днів;

пізньостиглий – 130-145 днів.

Проміжок, який вказаний в днях – це час від посадки до збору врожаю.

Як правильно садити буряк у відкритий ґрунт

Спершу варто підготувати земельну ділянку. Це важливий момент, адже буряки не люблять рости у піщаних та важких ґрунтах.

Досвідчені городники радять висаджувати культуру на торфовищах з вапном, супіщаних ґрунтах та чорноземі. Для успішного вирощування буряка варто обрати ділянку, де минулого року росли огірки, цибуля, помідори або бобові.

А от після моркви чи капусти вирощувати буряк не варто. Також важливо, аби культура не зростала на одну й тому самому місці кілька років поспіль.

Ділянка для майбутніх буряків має бути сонячною, адже культура не любить тінь!

Перед посадкою потрібно розпушити ґрунт, прибрати усі бур’яни та внести добрива. Висаджувати буряки краще рядами. Для цього:

зробіть борозенку та полити її водою;

коли волога вбереться, можна сіяти культуру;

глибина закладення становить 3-4 см, а відстань між рядами – 40 см;

після посадки, полийте буряки достатньою кількістю води.

Після появи перших сходів варто прорідити ґрунт.