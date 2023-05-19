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Коли садити капусту у відкритий ґрунт – сприятливі дні у 2023 році

19 Травня 2023, 19:28
Асоян Каріна редакторка стрічки
коли садити капусту у відкритий грунт 2023
Джерело: Unsplash

Капуста – корисний овоч, який містить чимало вітамінів, зокрема E, С, К тощо. Висаджують цю культуру зазвичай навесні, коли ґрунт стає достатньо теплим.

Коли садити капусту у відкритий ґрунт 2023

Терміни висадження залежать від погоди та кліматичних умов. Зазвичай цей процес розпочинається з середини квітня і триває до червня. Тоді температура ґрунту прогрівається більше ніж до 5 градусів.

Також зверніть увагу на вигляд капусти. Висаджувати її потрібно тоді, коли на ній буде не менше чотирьох листків.

За посівним календарем, найсприятливішими днями для висадження капусти є:

  • травень: 10, 11, 14-17, 21, 22, 30, 31;
  • червень: 1,6, 7, 10, 14-16,  27, 28.

Як садити капусту у відкритий ґрунт

Спершу потрібно обрати місце для висадження капусти. Для цього слід дотримуватися кількох порад.

  • Памʼятайте, що капуста полюбляє ґрунт з нейтральним рівнем кислотності.
  • Якщо на вашій ділянці ґрунт кислий, потрібно зайнятися вапнуванням. Для цього восени на грядку наносять гашене вапно. Навесні ж можна використати доломітове борошно або гіпс.
  • Для капусти потрібна сонячна ділянка з глибоким рівнем залягання ґрунтових вод (близько 2 м).
  • Висаджувати капусту краще на землі, де попередньо росли огірки, морква, цибуля, часник, бобові тощо.
  • За деякий час до посадки полийте капусту водою, щоб вона менше травмувалася.

Правила посадки капусти у відкритий ґрунт:

  1. На грядці зробіть необхідну кількість лунок на відстані 20-30 см одна від одної.
  2. Всередину лунки насипте подрібнену яєчну шкаралупу і коробку деревної золи. Це необхідно для того, аби не завелися капустянки.
  3. Покладіть капусту в лунку і присипте землею.
  4. Ретельно полийте.
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