Капуста – корисний овоч, який містить чимало вітамінів, зокрема E, С, К тощо. Висаджують цю культуру зазвичай навесні, коли ґрунт стає достатньо теплим.

Коли садити капусту у відкритий ґрунт 2023

Терміни висадження залежать від погоди та кліматичних умов. Зазвичай цей процес розпочинається з середини квітня і триває до червня. Тоді температура ґрунту прогрівається більше ніж до 5 градусів.

Також зверніть увагу на вигляд капусти. Висаджувати її потрібно тоді, коли на ній буде не менше чотирьох листків.

За посівним календарем, найсприятливішими днями для висадження капусти є:

травень: 10, 11, 14-17, 21, 22, 30, 31;

червень: 1,6, 7, 10, 14-16, 27, 28.

Як садити капусту у відкритий ґрунт

Спершу потрібно обрати місце для висадження капусти. Для цього слід дотримуватися кількох порад.

Памʼятайте, що капуста полюбляє ґрунт з нейтральним рівнем кислотності.

Якщо на вашій ділянці ґрунт кислий, потрібно зайнятися вапнуванням. Для цього восени на грядку наносять гашене вапно. Навесні ж можна використати доломітове борошно або гіпс.

Для капусти потрібна сонячна ділянка з глибоким рівнем залягання ґрунтових вод (близько 2 м).

Висаджувати капусту краще на землі, де попередньо росли огірки, морква, цибуля, часник, бобові тощо.

За деякий час до посадки полийте капусту водою, щоб вона менше травмувалася.

Правила посадки капусти у відкритий ґрунт: