Баклажани висаджують у відкритий ґрунт на початку травня та до середини червня. Ця культура не любить заморозки, тому важливо, щоб земля прогрілася хоча б до 10 градусів. Окрім сприятливого терміну, на результат врожаю впливає правильно виконані етапи висадження.
Про те, як правильно садити баклажани у відкритий ґрунт, розповідають Факти ICTV.
Як садити баклажани у відкритий ґрунт
Спершу необхідно підготувати ґрунт. Для цього за кілька днів перекопайте землю і внесіть комплексні добрива. Як підживлення можна використати перепрілу тирсу і компост.
Під час вибору ґрунту орієнтуйтеся на супіски та суглинки. Кисла та важка земля не підходить для такої культури, як баклажан.
- Перед висадженням замочіть розсаду баклажанів у воді на 10-15 хвилин.
- Зробіть лунки на відстані близько 40 см одна між одною та 50 см між самими рядками.
- Висаджуйте баклажани у землю на глибину близько 8 см.
- Присипте рослини і полийте водою.
- В посушливу погоду підливайте баклажани через день, в звичайні – раз на два-три дні.