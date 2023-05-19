Баклажани висаджують у відкритий ґрунт на початку травня та до середини червня. Ця культура не любить заморозки, тому важливо, щоб земля прогрілася хоча б до 10 градусів. Окрім сприятливого терміну, на результат врожаю впливає правильно виконані етапи висадження.

Про те, як правильно садити баклажани у відкритий ґрунт, розповідають Факти ICTV.

Як садити баклажани у відкритий ґрунт

Спершу необхідно підготувати ґрунт. Для цього за кілька днів перекопайте землю і внесіть комплексні добрива. Як підживлення можна використати перепрілу тирсу і компост.

Під час вибору ґрунту орієнтуйтеся на супіски та суглинки. Кисла та важка земля не підходить для такої культури, як баклажан.