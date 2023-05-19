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Як правильно садити баклажани у відкритий ґрунт

19 Травня 2023, 19:29
Асоян Каріна редакторка стрічки
как сажать баклажаны в открытый грунт
Джерело: Pixabay

Баклажани висаджують у відкритий ґрунт на початку травня та до середини червня. Ця культура не любить заморозки, тому важливо, щоб земля прогрілася хоча б до 10 градусів. Окрім сприятливого терміну, на результат врожаю впливає правильно виконані етапи висадження.

Про те, як правильно садити баклажани у відкритий ґрунт, розповідають Факти ICTV.

Як садити баклажани у відкритий ґрунт

як садити баклажани у відкритий грунт

Спершу необхідно підготувати ґрунт. Для цього за кілька днів перекопайте землю і внесіть комплексні добрива. Як підживлення можна використати перепрілу тирсу і компост.

Під час вибору ґрунту орієнтуйтеся на супіски та суглинки. Кисла та важка земля не підходить для такої культури, як баклажан.

  1. Перед висадженням замочіть розсаду баклажанів у воді на 10-15 хвилин.
  2. Зробіть лунки на відстані близько 40 см одна між одною та 50 см між самими рядками.
  3. Висаджуйте баклажани у землю на глибину близько 8 см.
  4. Присипте рослини і полийте водою.
  5. В посушливу погоду підливайте баклажани через день, в звичайні – раз на два-три дні.
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