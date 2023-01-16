Перець – найулюбленіший овоч усіх городників. Він не лише багатий на вітаміни та корисні елементи, а й має насичений смак та яскравий зовнішній вигляд.

Водночас культура перцю доволі примхлива. Перед тим як посадити перець у ґрунт на городі, культуру необхідно засіяти на розсаду.

Однак тут необхідно дотримуватися усіх рекомендацій та правил, щоби насолоджуватися плодами культури влітку.

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Коли сіяти перець на розсаду та як робити це правильно, читайте в нашому матеріалі.

Календар городника: коли сіяти перець у 2023 році

Садівники та городники доволі часто звіряються з місячним календарем під час посіву овочів на розсаду. Річ у тім, що фази місяця впливають на рослини. Тому важливо знати, коли краще сіяти ту чи іншу культуру.

Наприклад, на зростаючий місяць процеси росту рослин відбуваються швидше та краще, а на спадний – гальмуються.

У 2023 році сіяти перець можна в такі дні:

лютий 2023 – 7,8,12,13,21;

березень 2023 – 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25.

Ці дні найсприятливіше вплинуть на ріст посіяного перцю. Крім того, сіяти на розсаду можна як солодкий, так і гострий перець.

Зверніть увагу, що час посіву насіння перцю залежить від умов та місця висадки розсади. Якщо це теплиця зі спеціальним обігрівом, тоді насіння висівають у лютому, а висадку проводять у другій половині квітня.

Якщо ви будете вирощувати перець у теплиці, що не обігрівається, або у себе на підвіконні, посів проводиться на початку березня, а висадка — на початку травня.

А при вирощуванні перцю у відкритому ґрунті насіння висівають в першій декаді квітня, а висаджують розсаду на початку червня.

Як правильно висівати перець на розсаду

Спершу потрібно підготувати ґрунт для посіву насіння перцю на розсаду. Його можна купити у магазині або зробити власноруч.

Якщо обрали перший варіант, то вам необхідно лише завітати до спеціалізованого магазину та купити ґрунт для посіву перцю. Зазвичай він продається у спеціальних місткостях. Тому вам потрібно буде лише посіяти насіння.

Якщо купувати спеціальну землю бажання немає, її можна підготувати власноруч. До складу ґрунту входить перегній, садова земля і пісок. Усі інгредієнти варто змішати у пропорції 3:3:4.

Зверніть увагу, що земля для розсади не повинна мати грудочок. Також вона повинна бути стерильною.

Досвідчені городники користуються лайфхаком: землю для розсади перцю потрібно прожарити 45 хв у духовці або декілька хвилин у мікрохвильовці. Після цього вона буде стерильною для майбутніх перчиків.

Щоби покращити якість ґрунту, зробити його водо- та повітропроникним, можна додати перліт та вермикуліт. Їх можна придбати у спеціалізованому магазині.

Коли земля для посіву перцю буде готова, можна починати сіяти:

Місткість для розсади заповніть підготовленим ґрунтом так, щоб у землі не лишилося повітря. Також важливо залишити 1 см до краю горщика. Полийте землю теплою водою. У горщиках зробіть невелику заглибину та покладіть туди дві насінини перцю. Насіння присипте невеликим шаром ґрунту та ущільніть. Поставте горщики з культурою у зручне для вас місце та чекайте на появу перших паростків.

Коли у горщику почнуть зʼявлятися перші паростки, виберіть найсильніший, а інші зріжте. Після цього перець потрібно пікірувати.

Паростки перцю необхідно пересадити в окремі стаканчики зі спеціальним ґрунтом.