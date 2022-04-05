Після розлучення Наді Дорофєєвої з Дантесом особисте життя співачки знову опинилося у центрі уваги.

ЗМІ запідозрили роман Дорофєєвої з ресторатором Кацуріним, який нещодавно також повідомив про розставання із дружиною. У мережі з’явився знімок, де Надя нібито ніжиться в обіймах Кацуріна в Барселоні.

Хто такий Міша Кацурін – коротку біографію нового “хлопця” Дорофєєвої читайте в матеріалі.

Український ресторатор Кацурін народився у Бердянську. Вже у 2005-му він опинився у Києві й саме тут хотів побудувати свою кар’єру. Михайло розповідав, що йому дуже подобається столиця, тому через роки життя в мегаполісі не захотів кудись переїжджати.

За своє життя у Києві Міша Кацурін вже встиг побувати співвласником Зеленого театру та Атласу – популярних нічних клубів, які завжди були магнітом для молоді.

Кацурін уже встиг двічі одружитися і стільки ж розлучитися. Першою обраницею була Євгенія – з нею він закінчив стосунки у лютому 2015 року.

У другому шлюбі у нього з’явилося двоє дітей від 26-річної дизайнерки Дарії Кацуріної, з якою він розійшовся у середині березня 2022 року. Про причини такого несподіваного розлучення пара не розповідала.

Міша та Даша Кацуріни пробули разом 7 років, з 2015-го, і за цей час успішно відкрили кілька ресторанів східної кухні – Китайський Привіт, В’єтнамський Привіт, Тайський Привіт та Японський Привіт. На самому початку шлюбу вони також заснували свій бренд одягу Katsurina.

– Розійшлися з Дашею. Це були ах****і 7 років! Встигли прожити за цей час кілька життів. Розлучаємося добрими друзями, партнерами та батьками наших прекрасних дітей. На фото, якщо ви не зрозуміли, ми з Дашею у костюмах сміттєвих баків. Всім кохання! – заявив ресторатор в Instagram.

Примітно, що заява про розлучення з’явилася через день після аналогічного повідомлення про розлучення Наді Дорофєєвої та Дантеса, яке здивувало усіх шанувальників.

Кацуріни близько товаришували з Дорофєєвою та Дантесом. У січні 2021 року вони разом відпочивали на Балі.