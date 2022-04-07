З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка платформ відкрили безкоштовні доступи для українців, у тому числі й для вивчення іноземної мови. Знати мову іншої країни завжди корисно, але особливо це актуально зараз, оскільки багато громадян нашої країни виїжджають за кордон.

Англійську мову в наш час бажано знати всім, оскільки нею говорять у всіх країнах світу. Часто ми відкладаємо вивчення на потім, проте, як показали останні події, даремно, але почати ніколи не пізно.

Безкоштовні платформи, додатки та Telegram-канали для вивчення англійської мови для українців – далі в матеріалі.

Busuu – на цьому сайті доступно 12 мов: англійська, польська, португальська, турецька, арабська, китайська, російська, італійська, японська, німецька, французька та іспанська. Також можна скачати додаток для iOS і Android.

Наразі українцям доступно 90 днів преміум-підписки. Можна не лише проходити уроки, а й спілкуватися з носіями.

Real English – платформа для вивчення англійської мови з упором на розмовну мову носіїв мови. Усього на сайті 81 урок.

Підійде для тих, у кого проблеми з розуміння мови. Доступні рівні від початкового до середнього.

Lingo Hut. На цьому сайті можна вивчати 45 мов, у тому числі й англійську. Важливо, при реєстрації вказувати українську як рідну мову, щоб отримати безкоштовний доступ.

Lingo Hut містить 125 уроків вивчення корисної лексики без попередніх знань. На цій платформі ви можете вивчити речення та слова, які вживаєте щодня.

Grammar guru – курс англійської граматики, для тих, у кого проблеми не з мовою, а з письмом. Усього на платформі 40 доступних тем. Уроки можна проходити по порядку чи вибірково.

Tutlo – ця платформа пропонує безкоштовні онлайн заняття з польської та англійської мов для дітей та дорослих. Уроки відбуваються у вигляді живих вебінарів із викладачами.

На сайті є розклад та теми лекцій.

DuoLingo надав українцям дозвіл на використання мобільного додатку безкоштовно. Завантажити його можна на iOS і Android.

Ling App. У цьому додатку є понад 60 мовних курсів. Навчання проходить через міні-ігри та вікторини. Крім того, користувачі можуть практикувати навички в мовному чат-боті.

Додаток доступний для користувачів iOS і Android.

UTalk. У цьому додатку українцям пропонують до безкоштовного вивчення 140 мов – велику кількість звичайних слів та фраз, поділених на теми. Для покращення знань користувачам запропоновано п’ять ігор.

Завантажити його можна на iOS і Android.

Preply. Ця платформа дає змогу знайти репетитора для дистанційного навчання. Вони на волонтерській основі навчають переселенців із України. Також на сайті запроваджено програму підтримки для наших громадян із вивчення іноземних мов.

Додаток доступний для користувачів iOS і Android.

Drops пропонує річну преміум-підписку на онлайн-курси вимушеним українським переселенцям. До вивчення доступно понад 45 мов. Для отримання доступу необхідно заповнити анкету та відповісти, що таке Паляниця. Після перевірки на пошту прийде підтвердження реєстрації. Якщо листа немає, необхідно написати в підтримку, оскільки охочих багато.

Також для безкоштовного вивчення англійської для українців є низка Telegram-каналів.