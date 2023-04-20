Горох добре переносить морози і холод. Саме тому висадка цієї рослини розпочалась ще у березні й досі триває.
Коли садити горох і як правильно це робити, розповідають Факти ICTV.
Коли садити горох
Час для посіву гороху залежить від кліматичних умов. Загалом варто розпочинати цей процес тоді, коли прогріється земля і зникне загроза сильних заморозків.
Зазвичай висадку гороху розпочинають у кінці березня та протягом квітня.
Посів такої культури допускається в травні й навіть у червні. Проте тоді врожай може бути меншим, адже горох любить легку прохолоду.
За місячним календарем, найсприятливішими є наступні дні:
- квітень: 3, 4, 5, 7, 23, 24
- травень: 3, 4, 20, 21, 22, 30, 31
- червень: 1, 27
Скільки часу сходить горох
За сприятливих погодних умов, насіння гороху проростає за 4-7 днів. При температурі нижче +3 градусів рослини сходять тільки через 14-25 діб.
Як правильно садити горох в домашніх умовах
Підготовка насіння
Перед висадкою у відкритий ґрунт прогрійте насіння в гарячому розчині борної кислоти.
Для цього змішайте 2 г кислоти з 10 л гарячої води. Перекладіть у розчин горох і потримайте його там 5 хв.
Після цього насіння має просохнути.
Підготовка ґрунту
Виберіть сонячну ділянку з легким та родючим ґрунтом. Уникайте землі з високим рівнем кислотності.
Перекопайте землю і додайте калійну сіль (20-30 г на квадратний метр).
Не використовуйте при посіві гороху свіжий гній, адже рослина не переносить це добриво.
Посів гороху
- Зробіть лунки глибиною від 5 до 7 см та шириною від 15 до 20 см.
- В одну лунку помістіть кілька горошин.
- Присипте землею.
- Після цього можна накрити ділянку світлопроникною плівкою, щоб захистити сіянці.
- Для гороху важливе постійне зволоження, особливо у спеку, тому не забувайте про регулярний полив мінімум двічі на тижень.