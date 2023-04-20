Горох добре переносить морози і холод. Саме тому висадка цієї рослини розпочалась ще у березні й досі триває.

Коли садити горох і як правильно це робити, розповідають Факти ICTV.

Коли садити горох

Час для посіву гороху залежить від кліматичних умов. Загалом варто розпочинати цей процес тоді, коли прогріється земля і зникне загроза сильних заморозків.

Зазвичай висадку гороху розпочинають у кінці березня та протягом квітня.

Посів такої культури допускається в травні й навіть у червні. Проте тоді врожай може бути меншим, адже горох любить легку прохолоду.

За місячним календарем, найсприятливішими є наступні дні:

квітень: 3, 4, 5, 7, 23, 24

травень: 3, 4, 20, 21, 22, 30, 31

червень: 1, 27

Скільки часу сходить горох

За сприятливих погодних умов, насіння гороху проростає за 4-7 днів. При температурі нижче +3 градусів рослини сходять тільки через 14-25 діб.

Як правильно садити горох в домашніх умовах

Підготовка насіння

Перед висадкою у відкритий ґрунт прогрійте насіння в гарячому розчині борної кислоти.

Для цього змішайте 2 г кислоти з 10 л гарячої води. Перекладіть у розчин горох і потримайте його там 5 хв.

Після цього насіння має просохнути.

Підготовка ґрунту

Виберіть сонячну ділянку з легким та родючим ґрунтом. Уникайте землі з високим рівнем кислотності.

Перекопайте землю і додайте калійну сіль (20-30 г на квадратний метр).

Не використовуйте при посіві гороху свіжий гній, адже рослина не переносить це добриво.

Посів гороху