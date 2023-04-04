Часник – городня культура, яку можна садити як на весну, так і на зиму.
Вибір часу для посадки залежить від різних критерій. Часто господарі вибирають другий варіант, бо тоді урожай з’являється раніше.
Коли садити часник на зиму і як це робити, розповідають Факти ICTV.
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Коли садити часник на зиму
Садити озимий часник варто за 30-45 днів до початку морозів.
Оптимальний час посадки розпочинається із середини вересня і триває до кінця жовтня. Найсприятливішими днями є:
- вересень – 4, 5, 6, 16, 17, 18, 24, 25;
- жовтень – 15, 21, 22.
Як садити часник на зиму
- Підготуйте часник до посадки: виберіть здорові й непошкоджені зубчики.
- На ділянці зробіть борозенки завглибшки 20 см. Відстань між ними має бути 20-25 см.
- У борозенки можна насипати пісок, щоб часник не гнив.
- Висадіть зубчики часнику не глибше від 10 см.
- Засипте борозенки землею.
- Після посадки замульчуйте грядки тирсою.