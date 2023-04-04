Часник – городня культура, яку можна садити як на весну, так і на зиму.

Вибір часу для посадки залежить від різних критерій. Часто господарі вибирають другий варіант, бо тоді урожай з’являється раніше.

Коли садити часник на зиму і як це робити, розповідають Факти ICTV.

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Коли садити часник на зиму

Садити озимий часник варто за 30-45 днів до початку морозів.

Оптимальний час посадки розпочинається із середини вересня і триває до кінця жовтня. Найсприятливішими днями є:

вересень – 4, 5, 6, 16, 17, 18, 24, 25;

жовтень – 15, 21, 22.

Як садити часник на зиму