Гарбуз – корисна культура, що використовується не тільки в кулінарії, а й у медицині і як декоративний елемент. Збирають плоди овочу восени, і саме тоді його популярність досягає апогею. А для того, щоб врожай був вдалим, садівникам варто звернути увагу на процес висадки.

Факти ICTV розповідають, коли садити гарбуз і як правильно це робити.

Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт

Гарбуз – теплолюбива рослина, тому посадка цієї культури починається, коли остаточно пройшли заморозки, а ґрунт прогрівся до +9 градусів.

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Сприятливі дні для посіву насіння гарбуза:

13, 21-26 – квітень

2-4, 6, 9-25 – травень

11, 20-23, 25 – червень

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Вибір місця для посіву гарбузів

Гарбуз потрібно висаджувати на сонячному місці. Краще, щоб це була пухка, багата на добрива земля без коренів інших рослин.

Рекомендується використовувати ґрунт із такими компонентами:

перегній

торф

пісок

компост

Важливо: На важких, глинистих і кислих ґрунтах рослина може просто не дати плодів.

Як правильно підготувати насіння до висадки

Перед посадкою слід підготувати землю та насіння.

Передусім ретельно відберіть здорове насіння від пошкодженого. Щоб перевірити чи підходить насіння, помістіть його у підсолену воду – те, яке не потонуло, краще не використовувати. Загорніть насіння у мокру тканину або марлю і залиште в темному, теплому місці на декілька годин. Також замість процедури з водою ви можете прогріти насіння в духовці за температури близько 40 градусів. Після цього його слід замочити в однопроцентному розчині марганцівки на 5-10 годин. Це роблять для дезінфекції насіння.

Як правильно підготувати ґрунт

Очистьте ділянку від бурʼянів, коренів і залишків інших рослин. Перекопайте (розпушіть) землю. Додайте добрива: компост або перегній – 5-1- кг на 1 кв.м. Вирівняйте поверхню граблями.

Як садити гарбуз у відкритий ґрунт

Попередньо розпушіть ґрунт. Зробіть борозенки діаметром близько 30 см. Відстань між рядами залиште 1,4 м, а між лунками – 1,5-2 м. Полийте кожну лунку теплою водою. Після того як вода вбереться в ґрунт, посадіть 3-4 насінини гострим кінцем вниз на глибину 3-4 см. Присипте насіння землею і ще раз полийте.

Далі гарбуз потребуватиме поливу раз на два тижні і обовʼязково теплою водою.

Ви також можете накрити ділянку посіву плівкою з прорізами, щоб зробити ефект теплиці.