Ароматний базилік не тільки добре пахне, а й надає стравам вишуканий і цікавий смак. Виростити базилік не так складно, як здається. Коли сіяти базилік у відкритий ґрунт 2023 і як це краще робити – читайте в матеріалі.

Коли сіяти базилік у відкритий ґрунт

Оптимальний час – це березень і квітень. Висаджувати сіянці у відкритий ґрунт можна буде через місяць після появи сходів.

За місячним календарем вдалих дат, садити базилік ліпше в такі дні:

у березні: 1, 2, 3, 24, 25, 29, 30;

у квітні: 4, 5, 13, 22, 25, 26;

у травні: 3, 4, 22, 23, 24, 29, 30.

Несприятливі дні:

у березні: 7, 20, 21, 22;

у квітні: 6, 19, 20, 21;

у травні: 5, 18, 19, 20.

Як садити базилік з насіння

Для вирощування базиліка у відкритому ґрунті треба підготувати розсаду. Насіння базиліку висівають у горщики або розсадні ящики вже у квітні. Різниця в строках посіву насіння залежить від того, який клімат у вашому регіоні, а також наявності теплиць або парників. Насіння базиліку ліпше сіяти рядками на відстані 4-5 см, глибина загортання – 0,5 см. Перед посівом потрібно провести передпосівну обробку насіння. При появі одного-двох справжніх листків сіянці базиліку проріджують і підгодовують. На один літр води беруть 2 г аміачної селітри, 2-4 г деревної золи, 4 г суперфосфату. Через кожні два тижні підживлення повторюють. Посіяне насіння базиліку злегка потрібно зволожити та накрити склом або пакетом для підтримки постійної вологості. В теплі та світлі насіння базиліку починає проростати приблизно через тиждень, але іноді може розтягнутися. Коли розсада базиліку досягне п’яти-шести сантиметрів у довжину, її потрібно пересадити на постійне місце. Наприклад, можна зробити це в теплицю, парник, на грядку або в інші контейнери. Після того як розсада базиліку приживеться і рушить в зростання, можна зробити прищеплення верхівки рослини. У цьому випадку крона базиліку буде широкою шляхом бічних пагонів, рослина буде добре кущитися.

Як посадити базилік, щоб швидко виріс

Для швидкого росту за кілька тижнів до висадки розсаду базиліка потрібно починати загартовувати. Для цього виносьте її періодично на свіже повітря, спочатку на кілька хвилин, а потім збільшуйте час.

Висаджувати базилік в ґрунт можна тоді, коли він прогріється до +15°C. Пам’ятайте, що базилік любить захищене від вітру та освітлене сонцем місце. Важливо, що рослина не терпить важкого ґрунту.