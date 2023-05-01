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Трійця та День Конституції України: календар свят червня 2023

1 Травня 2023, 13:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Календарь
Джерело: Pexels

Червень для українців принесе величезну кількість свят. Перший місяць літа принесе як державні святкові дні, так і церковні.

Наприклад, на 4 червня припадає Трійця, яка є важливою датою для християн. А на кінець місяця, 28 числа, припадає День Конституції України.

Факти ICTV склали детальний календар свят на червень 2023 року, щоб ви змогли з ним ознайомитися.

Календар свят на червень 2023

  • 1 червня – День захисту дітей;
  • 4 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Трійця, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів;
  • 5 червня – Всесвітній день довкілля;
  • 6 червня – День журналіста;
  • 8 червня – Всесвітній день океанів;
  • 9 червня – День друзів;
  • 11 червня – День працівників легкої промисловості;
  • 12 червня – День працівників фондового ринку;
  • 14 червня – Всесвітній день донора;
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби із занедбаністю та посухою;
  • 18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції;
  • 19 червня – День фермера;
  • 20 червня – Всесвітній день біженців;
  • 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
  • 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;
  • 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України, День молоді;
  • 26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
  • 28 червня – День Конституції України;
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