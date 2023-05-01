Червень для українців принесе величезну кількість свят. Перший місяць літа принесе як державні святкові дні, так і церковні.
Наприклад, на 4 червня припадає Трійця, яка є важливою датою для християн. А на кінець місяця, 28 числа, припадає День Конституції України.
Факти ICTV склали детальний календар свят на червень 2023 року, щоб ви змогли з ним ознайомитися.
Календар свят на червень 2023
- 1 червня – День захисту дітей;
- 4 червня – День працівників водного господарства, День працівників місцевої промисловості, Трійця, Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії, День господарських судів;
- 5 червня – Всесвітній день довкілля;
- 6 червня – День журналіста;
- 8 червня – Всесвітній день океанів;
- 9 червня – День друзів;
- 11 червня – День працівників легкої промисловості;
- 12 червня – День працівників фондового ринку;
- 14 червня – Всесвітній день донора;
- 17 червня – Всесвітній день боротьби із занедбаністю та посухою;
- 18 червня – День медичного працівника, День дільничного інспектора поліції;
- 19 червня – День фермера;
- 20 червня – Всесвітній день біженців;
- 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
- 23 червня – День державної служби ООН, День державної служби України;
- 25 червня – Міжнародний день моряка, День митника України, День молоді;
- 26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу;
- 28 червня – День Конституції України;