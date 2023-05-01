Червень для українців принесе величезну кількість свят. Перший місяць літа принесе як державні святкові дні, так і церковні.

Наприклад, на 4 червня припадає Трійця, яка є важливою датою для християн. А на кінець місяця, 28 числа, припадає День Конституції України.

Факти ICTV склали детальний календар свят на червень 2023 року, щоб ви змогли з ним ознайомитися.

Календар свят на червень 2023