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Як сіяти петрушку, щоб вона швидко зійшла – народні методи

22 Квітня 2023, 15:15
Асоян Каріна редакторка стрічки
як сіяти петрушку, щоб швидко росла
Джерело: Unsplash

Петрушка – багаторічна рослина, що має тривалий період проростання. Це пов’язано з ефірними оліями, які містить насіння.

Саме вони не пускають всередину воду і так сповільнюють розвиток рослини.

Як сіяти петрушку, щоб вона швидко зійшла, розповідають Факти ICTV.

Як сіяти петрушку, щоб швидко зійшла

Для того, щоб виростити петрушку швидше, потрібно позбутись ефірної олії з поверхні насіння.

Замочування в горілці

  1. Загорніть насіння петрушки у тканину або полотняні мішечки і опустіть у посуд з горілкою.
  2. Замочуйте насіння не довше 10 хв, щоб не пошкодити шкірку.
  3. Після замочування промийте загорнене насіння під водою.
  4. Оброблене насіння можна одразу висаджувати в ґрунт.

Замочування в перекисі водню

  1. Загорніть насіння петрушки в тканину.
  2. Замочіть у 3% розчині перекису водню на 10-20 хв.
  3. Промийте насіння під водою.

Вапно для швидкого проростання петрушки

  1. У ґрунт, в який ви плануєте посадити петрушку, насипте негашене вапно.
  2. Посійте насіння петрушки і присипте землею.

При такому способі петрушка може зійти за кілька днів.

Замочування в теплій воді

Також петрушку можна замочити в звичайній теплій воді.

Залиште насіння петрушки у воді на одну ніч. Зранку можете розпочинати посів.

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