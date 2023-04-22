Петрушка – багаторічна рослина, що має тривалий період проростання. Це пов’язано з ефірними оліями, які містить насіння.

Саме вони не пускають всередину воду і так сповільнюють розвиток рослини.

Як сіяти петрушку, щоб вона швидко зійшла, розповідають Факти ICTV.

Як сіяти петрушку, щоб швидко зійшла

Для того, щоб виростити петрушку швидше, потрібно позбутись ефірної олії з поверхні насіння.

Замочування в горілці

Загорніть насіння петрушки у тканину або полотняні мішечки і опустіть у посуд з горілкою. Замочуйте насіння не довше 10 хв, щоб не пошкодити шкірку. Після замочування промийте загорнене насіння під водою. Оброблене насіння можна одразу висаджувати в ґрунт.

Замочування в перекисі водню

Загорніть насіння петрушки в тканину. Замочіть у 3% розчині перекису водню на 10-20 хв. Промийте насіння під водою.

Вапно для швидкого проростання петрушки

У ґрунт, в який ви плануєте посадити петрушку, насипте негашене вапно. Посійте насіння петрушки і присипте землею.

При такому способі петрушка може зійти за кілька днів.

Замочування в теплій воді

Також петрушку можна замочити в звичайній теплій воді.

Залиште насіння петрушки у воді на одну ніч. Зранку можете розпочинати посів.