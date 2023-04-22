Петрушка – багаторічна рослина, що має тривалий період проростання. Це пов’язано з ефірними оліями, які містить насіння.
Саме вони не пускають всередину воду і так сповільнюють розвиток рослини.
Як сіяти петрушку, щоб вона швидко зійшла, розповідають Факти ICTV.
Як сіяти петрушку, щоб швидко зійшла
Для того, щоб виростити петрушку швидше, потрібно позбутись ефірної олії з поверхні насіння.
Замочування в горілці
- Загорніть насіння петрушки у тканину або полотняні мішечки і опустіть у посуд з горілкою.
- Замочуйте насіння не довше 10 хв, щоб не пошкодити шкірку.
- Після замочування промийте загорнене насіння під водою.
- Оброблене насіння можна одразу висаджувати в ґрунт.
Замочування в перекисі водню
- Загорніть насіння петрушки в тканину.
- Замочіть у 3% розчині перекису водню на 10-20 хв.
- Промийте насіння під водою.
Вапно для швидкого проростання петрушки
- У ґрунт, в який ви плануєте посадити петрушку, насипте негашене вапно.
- Посійте насіння петрушки і присипте землею.
При такому способі петрушка може зійти за кілька днів.
Замочування в теплій воді
Також петрушку можна замочити в звичайній теплій воді.
Залиште насіння петрушки у воді на одну ніч. Зранку можете розпочинати посів.