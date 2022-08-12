Цибуля – незамінний компонент для приготування будь-яких страв. Терміни її дозрівання можуть бути різними. Усе залежить і від погодних умов, і від методики догляду, і від часу садіння.

Коли збирати цибулю, посаджену в різні пори року – читайте в нашому матеріалі.

Коли збирати цибулю

Якщо ви посадили цибулю глибокою осінню, то збір врожаю залежить від того, для яких цілей вирощувалась рослина. Якщо для зелені або насіння, то збирати її потрібно коли наростає місяць, якщо для плодів на зберігання – коли убуває.

Зараз дивляться

Посаджена глибокою осінню (листопад) цибуля росте у землі цілу зиму та весну. Збирати її потрібно коли зелене цибулиння посохне – десь в кінці липня (на початку серпня).

Посадку ще проводять ранньою весною. Цибулю, посаджену навесні краще збирати у середині серпня.

Збирати і викопувати цибулю потрібно, коли вона вже повністю дозріла. За часом – це близько 68-80 днів від посадки коренеплоду, тому для полегшення процесу збирання бажано запам’ятати дату висадки.

Найголовніше у зборі цибулі – це дивитися на її зовнішній вигляд та ознаки дозрівання.

Ознаки дозрівання цибулі

Звичайно, дозрівання цибулі залежить і від її сорту. Відповідно, перші ранні сорти дозрівають в червні, середні та пізні – у кінці липня – середині серпня.

Варто звертати увагу на вигляд цибулі:

пір’я жовтіють і починають сохнути;

нові листя не ростуть;

всихає і закривається шийка цибулини;

більша частина рослин лягло на землю;

луска цибулини засихає і легко відшаровується;

стрілки витягуються, а коробочки з насінням тріскаються;

голівка цибулі змінює колір на рожевий (це залежить від сорту цибулі).

Якщо на цибулинній грядці ви помітили ці ознаки – цибуля готова до викопування.

Як варто зберігати цибулю, аби вона не погнила

Після викопування цибулю можна заплести у вінки – техніка перевернутої косички, але замість пасм волосся, сухі стебла рослини.

В одному вінку може бути від 30 до 60 цибулин. Цибулинні віночки дуже зручно зберігати, їх можна повісити у будь-якому місці.

Ще є варіант – обрізати сухі стебла та зберігати цибулю у ящиках. Стояти ці ящики повинні в сухих і добре провітрюваних приміщеннях. Необхідна температура – від 15 до 20 градусів тепла.

Перемерзання цибулі призводить до втрати смаку. Також потрібно час від часу ворушити цибулю та відразу викидати гнилі цибулини.