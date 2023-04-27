Кріп – популярна зелень, яка містить велику кількість вітамінів: С, В1, В2, Р тощо. У цій рослині багато клітковини, яка впливає на кишечник.

Посіяти кріп можна самостійно в домашніх умовах, адже це не потребує багато зусиль. Проте варто знати, що ця рослина може сходити більше від трьох тижнів.

Як сіяти кріп, щоби швидко зійшов, розповідають Факти ICTV.

Як сіяти кріп, щоб швидко зійшов

Насіння кропу, як і петрушки, містять ефірне масло, яке сповільнює процес розвитку. Тому рослина сходить лише через 14-20 днів.

Для того, щоб кріп зійшов швидше, потрібно його проростити. Це можна зробити за допомогою замочування.

Замочування кропу у воді

Покладіть на тарілку марлю і насипте насіння кропу. Залийте фільтрованою водою і залиште на день. Змінюйте воду кожних 3-4 години.

Замочування кропу в горілці

Для цього способу потрібна 40% горілка. Насіння слід помістити в марлю і зав’язати. Опустіть мішечок із насінням в горілку, проте не більше ніж на 10 хвилин.

Замочування кропу в трав’яному настої

Залийте 1 ч. л. ромашки окропом і охолодіть до 40-50 градусів. Залиште насіння в розчині на півгодини.

Замочування кропу в алое

Розведіть сік алое з водою, у пропорціях 1:1. Далі потрібно помістити насіння в розчин на добу.

Як сіяти кріп у відкритий ґрунт