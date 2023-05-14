Loreen перемогла, але є питання! Скандали та топ виступів у фіналі Євробачення 2023

У британському Ліверпулі відгримів пісенний конкурс Євробачення 2023. Попри те, що Україна через повномасштабне вторгнення Росії не змогла прийняти конкурс, він все одно був просякнутий нашою культурою.

За результатами фіналу Євробачення 2023 перемогла представниця Швеції Loreen з піснею Tattoo. Вона стала другою конкурсанткою, кому вдалося двічі перемогти на Євробаченні. Раніше цей титул належав лише ірландцю Джонні Логану.

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Проте не все так просто, тому розберемося детальніше у матеріалі від Фактів ICTV.

Виступ Loreen у фіналі Євробачення 2023 Цікаво, що Loreen у фіналі конкурсу заспівала набагато гірше, ніж півфіналі. Проте важливо відзначити, що бали члени журі ставлять на репетиції, а не під час самого фіналу. Адже саме журі віддало артистці вирішальну кількість балів, яка принесла їй перемогу, бо глядачі мали іншого фаворита. Композиція Tattoo, яскравий та концептуальний номер мали ідеальний вигляд для Євробачення. Як то кажуть, як книжка пише.

Грандіозне відкриття Євробачення 2023

Відкривали фінал конкурсу торішні переможці з України гурт Kalush Orchestra. Це не був виступ артиста у звичайному форматі. Це був справжній перфоманс. До речі, навіть принцеса Уельська не втрималася. Кейт Міддлтон долучилася до перфомансу та виконала на роялі уривок з переможної пісні колективу Stefania.

Далі був традиційний парад прапорів. Це така собі презентація фіналістів, під час якої виступили ледь не всі найяскравіші представники країни на Євробаченні: Джамала, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Go-A.

Яке Євробачення без скандалу

Скандал на конкурсі розгорівся не з неабиякої причини, а через оголошення переможця.

Друге місце посів представник Фінляндії Käärijä с піснею Cha Cha Cha.

Після оприлюднення всіх балів, стало відомо, що саме він переміг за результатами глядацького голосування. І відрив від переможниці становить 133 бали. Звичайно, користувачів мережі, які й голосували, такий результат не задовольнив, тому вони ринулися виплескувати свої емоції у соцмережі. Фіна називають справжнім та народним переможцем.

Проте самі фіни пишаються своїм представником, оскільки він став другим за всю історію конкурсу, кому вдалося набрати найбільшу кількість голосів згідно з телеголосуванням з піснею рідною мовою. Перше місце належить Kalush Orchestra.

Loreen перемогла, але є питання! Скандали та топ виступів у фіналі Євробачення 2023 / 5 зображень

А от за результатами голосування журі у фіна лише 150 балів проти 340 у Loreen.

Виступ гурту Tvorchi у фіналі Євробачення 2023

На жаль, український колектив виходив на сцену, знаючи, що на їх рідне місто у цей момент летять російські ракети. Одразу після виступу вони прокоментували трагедію у соцмережах.

Також хлопці під час знімання оголошення голосування показали намальовану табличку, на які було написано Тернопіль, щоб у такий спосіб ще раз привернути увагу до України.

Топ яскравих виступів у фіналі Євробачення 2023

Ізраїль (Ноа Кірел – Unicorn) — 3 місце

Італія (Марко Менгоні — Due vite) — 4 місце

Норвегія (Алессандра Меле – Queen of kings) — 5 місце

Хорватія (Let 3 – Mama ŠČ) — 13 місце

Молдова — (Паша Парфений – Solare Si Lųna) — 18 місце

Євробачення 2023 проходило у Великій Британії, проте там точно билося велике українське серце. На весь світ лунали пісні Яремчука та Скорика, єврофани шаленіли від нашої Юлії Саніної, а Вєрка Сердючка знову розносила сцену конкурсу.

Учасники з інших країн не стримувалися у словах підтримки. Зокрема, представники Молдови, після виступу вигукнули, що вдячні Україні за мир у своїй країні.

Як би добре не було в гостях, час повертатися додому. Тому під виття сирени прощаємося до наступного року.