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Дикі танці та нестримні веселощі: Фінляндія влаштувала паті на Євробаченні 2023

13 Травня 2023, 23:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Фінляндія Євробачення

У фіналі Євробачення 2023 виступив представник Фінляндії – співак Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Він з’явився на сцені конкурсу під 13 номером.

Виступ Käärijä епатажний, яскравий і запальний. Разом із ним на сцені постав балет, одягнений у неоново-рожеві костюми.

Сам виконавець на сцені з’явився в яскравому образі та з голим торсом. Його чорні шкіряні штани і зелене болеро прикрашені шипами.

Композиція представника Фінляндії Cha Cha Cha про героя, який знаходить свободу і вривається на танцпол. Божевілля, вечірка, темрява – саме так виконавець говорить про свою пісню.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

Варто зазначити, що за прогнозами букмекерів на Євробачення 2023 Фінляндія посяде друге місце на міжнародному пісенному конкурсі.

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Євробачення Фінляндія
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