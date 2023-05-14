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Скандал не за горами! У мережі обговорюють перемогу Loreen на Євробаченні 2023

14 Травня 2023, 03:03
Валентина Чорна редакторка стрічки
Loreen, Євробачення
Джерело: Getty Images

У ніч з 13 на 14 травня у Ліверпулі пройшов гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Перемогу у конкурсі здобула представниця Швеції – співачка Loreen. Загалом у фіналі вона отримала 583 бали.

В обговоренні перемоги Loreen думки глядачів різняться. Чимало користувачів мережі вважають, що перше місце на Євробаченні заслуговує представник Фінляндії Käärijä.

  • Фіни були краще в 100 разів! Куплена перемога.
  • Хтось взагалі запам’ятав її виступ?
  • Мені здається, що скандал не за горами. Це ж справжній плагіат, з журі явно щось не так. Віддайте перемогу Фінляндії.
  • І заради цього я не спала до другої ночі?
  • Ча-ча-ча крутіше!
  • Переоцінка плагіаторська. Фінляндія – переможець.
  • Непогано, але фіни в голові більше засіли.
  • Розчарування року – Лорін.

Деякі користувачі звинувачують представницю Швеції у плагіаті. Її конкурсну пісню Tattoo порівнюють із композицією української виконавиці Міки Ньютон В плену.

Втім, є глядачі, які вважають перемогу Loreen заслуженою, а її виступ – вартим трофею Євробачення.

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Теги
Loreen Євробачення Швеція
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