На Євробаченні 2023, яке проходило у британському Ліверпулі, перемогла представниця Швеції Loreen з піснею Tattoo.

Журі віддали представниці Швеції 340 балів, а глядачі – 243 бали. Загалом, Loreen отримала 583 бали, а це, зі свого боку, дозволило обійти конкурентів та посісти перше місце на Євробаченні 2023.

Друге місце посів фінський артист Käärijä з піснею Cha Cha Cha, поступившись Loreen лише у 56 балів.

На третьому місці представниця з Ізраїлю Ноа Кірел.

Представник України гурт Tvorchi посів шосте місце на Євробаченні 2023.

Євробачення 2023

На Євробаченні у 2022 році переміг гурт Kalush Orchestra з України, тому і конкурс у 2023-му мав би проходити у нас. Проте через повномасштабне вторгнення Росії у нашу країну, проведення Євробачення було неможливим. На підмогу пришла Велика Британія, яка запропонувала провести конкурс у себе, а саме в Ліверпулі. Однак організатори приділили багато уваги Україні та наші культурі. Зокрема, однією з ведучих стала українська рок-діва Юля Саніна з гурту The Hardkiss. До речі, саме вона й відкривала конкурс цього року.

Також на сцену Євробачення запросили й інших українських артистів. Так, співачка Alyosha показала номер про війну в Україні, під час якого лунала сирена.

Номер Марії Яремчук, яка у 2014 році посіла на конкурсі шосте місце, презентувала номер присвячених своєму батьку та легендарному композитору Назарію Яремчуку.

Особливу увагу відвели й іншим українським артистам, які свого часу відзначилися на сцені Євробачення. Свої виступи показали Вєрка Сердючка, Джамала, Go-A, Kalush Orchestra.

Загалом склалося враження, що попри місце проведення у Ліверпулі, душа цьогорічного Євробачення повністю належала Україні.