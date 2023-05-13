У ніч з 13 на 14 травня у Ліверпулі (Велика Британія) прогримів фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023.

Перемогу здобула співачка Loreen, а це означає, що Євробачення 2024 пройде у Швеції.

Яке саме місто прийматиме пісенний конкурс у наступному році наразі невідомо.

Загалом Loreen набрала 583 бали у фіналі Євробачення 2023. Друге місце посів представник Фінляндії – співак Käärijä.

Трійку лідерів конкурсу закрила виконавиця Ноа Кірел з Ізраїлю.

Гурт Tvorchi, який представляв Україну з піснею Heart of Steel, отримав у фіналі Євробачення 243 бали та посів 6 місце.