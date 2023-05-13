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Kalush Orshestra відкрили фінал Євробачення 2023

13 Травня 2023, 22:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Kalush Orshestra

У фіналі Євробачення 2023 виступили переможці минулорічного конкурсу – український гурт Kalush Orshestra.

Колектив відкрив фінал міжнародного пісенного конкурсу, виконавши пісню Stefania в незвичайному аранжуванні. На сцені постали не тільки учасники гурту, а й оркестр та балет.

Також у фіналі Євробачення 2023 очікуються виступи інших артистів, таких як Тіна Кароль, Джамала, Вєрка Сердючка, Go-A.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 у Ліверпулі

Нагадаємо, у 2022 році перше місце на Євробаченні 2022 посіли Kalush Orshestra. Тоді вони виконали вже легендарну пісню Stefania, яку слухав увесь світ. Під час свого виступу колектив закликав світову спільноту звернути увагу на Маріуполь.

Незважаючи на те, що перемога дісталася нам, у 2023-му конкурс проходить у Ліверпулі з метою безпеки.

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Kalush Євробачення
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