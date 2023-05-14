Loreen победила, но есть вопросы! Скандалы и топ выступлений в финале Евровидения 2023

В британском Ливерпуле отгремел песенный конкурс Евровидения 2023. Несмотря на то, что Украина из-за полномасштабного вторжения России не смогла принять конкурс, он все равно был пропитан нашей культурой.

По результатам финала Евровидения 2023 победила представительница Швеции Loreen с песней Tattoo. Она стала второй конкурсанткой, кому удалось победить дважды на Евровидении. Ранее этот титул принадлежал только ирландцу Джонни Логану.

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Однако не все так просто, поэтому разберемся поподробнее в материале от Фактов ICTV.

Выступление Loreen в финале Евровидение 2023

Интересно, что Loreen в финале конкурса спела куда хуже, чем полуфинале. Однако, важно отметить, что баллы члены жюри ставят на репетиции, а не во время самого финала. А ведь именно жюри отдало артистке решающее количество баллов, которое принесло й победу, так как у зрителей был другой фаворит.

Композиция Tattoo, яркий и концептуальный номер выглядели идеальными для Евровидения. Как говорится, как книжка пишет.

Грандиозное открытие Евровидения 2023

Открывали финал конкурса прошлогодние победители из Украины группа Kalush Orchestra. Это не было выступление артиста в обычном формате. Это был настоящий перформанс. Кстати, даже принцесса Уэльская не удержалась. Кейт Миддлтон присоединилась к перфомансу и исполнила на рояле отрывок из победной песни коллектива Stefania.

Далее последовал традиционный парад флагов. Это презентация финалистов, во время которой выступили едва ли не все самые яркие представители страны на Евровидении: Джамала, Верка Сердючка, Тина Кароль, Go-A.

Какое Евровидение без скандала

Скандал на конкурсе разгорелся из-за объявления победителя. Второе место занял представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha.

После обнародования всех баллов стало известно, что именно он победил по результатам зрительского голосования. И отрыв от победительницы составляет 133 балла. Конечно, пользователей и голосовавших такой результат не удовлетворил, поэтому они ринулись выплескивать свои эмоции в соцсети. Финна называют настоящим и народным победителем.

Однако сами финны гордятся своим представителем, так как он стал вторым за всю историю конкурса, кому удалось набрать наибольшее количество голосов согласно телеголосованию с песней на родном языке. Первое место принадлежит Kalush Orchestra.

Loreen победила, но есть вопросы! Скандалы и топ выступлений в финале Евровидения 2023 / 5 images

А вот по результатам голосования жюри у финна всего 150 баллов против 340 у Loreen.

Выступление группы Tvorchi в финале Евровидения 2023

К сожалению, украинский коллектив выходил на сцену, зная, что на их родной город летят российские ракеты. Сразу после выступления они прокомментировали трагедию в соцсетях.

Также ребята во время съемки объявления голосования показали нарисованную табличку, на которую было написано Тернополь, чтобы таким образом еще раз привлечь внимание к Украине.

Топ ярких выступлений в финале Евровидения 2023

Израиль (Ноа Кирел – Unicorn) — 3 место

Италия (Марко Менгони — Due vite) — 4 место

Норвегия (Алессандра Меле – Queen of kings) — 5 место

Хорватия (Let 3 – Mama ŠČ) — 13 место

Молдова — (Паша Парфений – Solare Si Lųna) — 18 место

Евровидение 2023 проходило в Великобритании, однако там точно билось большое украинское сердце. На весь мир звучали песни Яремчука и Скорика, еврофаны сходили с ума от нашей Юлии Саниной, а Верка Сердючка снова разносила сцену конкурса.

Участники из других стран не сдерживались в словах поддержки. В частности, представители Молдовы после выступления воскликнули, что благодарны Украине за мир в своей стране.

Как бы хорошо не было в гостях, пора возвращаться домой. Поэтому под вой сирены прощаемся до следующего года.