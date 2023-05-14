В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле прошел гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2023.

Победу в конкурсе одержала представительница Швеции — певица Loreen. Всего в финале она получила 583 балла.

В обсуждении победы Loreen мнения зрителей разнятся. Многие пользователи сети считают, что первое место на Евровидении заслуживает представитель Финляндии Käärijä.

Финны были лучше в 100 раз! Купленная победа.

Кто-то вообще запомнил ее выступление?

Мне кажется, что скандал не за горами. Это же настоящий плагиат, с жюри явно что-то не

так. Отдайте победу Финляндии.

И ради этого я не спала до двух ночи?

Ча-ча-ча круче!

Переоценка плагиаторская. Финляндия — победитель.

Неплохо, но финны в голове больше засели.

Разочарование года — Loreen.

Некоторые пользователи обвиняют представительницу Швеции в плагиате. Ее конкурсную песню Tattoo сравнивают с композицией украинской исполнительницы Мики Ньютон В плену.

Впрочем, есть зрители, которые считают победу Loreen заслуженной, а ее выступление — достойным трофея Евровидения.