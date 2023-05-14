В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле прошел гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2023.
Победу в конкурсе одержала представительница Швеции — певица Loreen. Всего в финале она получила 583 балла.
В обсуждении победы Loreen мнения зрителей разнятся. Многие пользователи сети считают, что первое место на Евровидении заслуживает представитель Финляндии Käärijä.
- Финны были лучше в 100 раз! Купленная победа.
- Кто-то вообще запомнил ее выступление?
- Мне кажется, что скандал не за горами. Это же настоящий плагиат, с жюри явно что-то не
- так. Отдайте победу Финляндии.
- И ради этого я не спала до двух ночи?
- Ча-ча-ча круче!
- Переоценка плагиаторская. Финляндия — победитель.
- Неплохо, но финны в голове больше засели.
- Разочарование года — Loreen.
Некоторые пользователи обвиняют представительницу Швеции в плагиате. Ее конкурсную песню Tattoo сравнивают с композицией украинской исполнительницы Мики Ньютон В плену.
Впрочем, есть зрители, которые считают победу Loreen заслуженной, а ее выступление — достойным трофея Евровидения.
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