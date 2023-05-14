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Скандал не за горами! В сети обсуждают победу Loreen на Евровидении 2023

14 мая 2023, 03:03
Валентина Чорна редактор ленты
Loreen, Євробачення
Источник: Getty Images

В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле прошел гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2023.

Победу в конкурсе одержала представительница Швеции — певица Loreen. Всего в финале она получила 583 балла.

В обсуждении победы Loreen мнения зрителей разнятся. Многие пользователи сети считают, что первое место на Евровидении заслуживает представитель Финляндии Käärijä.

  • Финны были лучше в 100 раз! Купленная победа.
  • Кто-то вообще запомнил ее выступление?
  • Мне кажется, что скандал не за горами. Это же настоящий плагиат, с жюри явно что-то не
  • так. Отдайте победу Финляндии.
  • И ради этого я не спала до двух ночи?
  • Ча-ча-ча круче!
  • Переоценка плагиаторская. Финляндия — победитель.
  • Неплохо, но финны в голове больше засели.
  • Разочарование года — Loreen.

Некоторые пользователи обвиняют представительницу Швеции в плагиате. Ее конкурсную песню Tattoo сравнивают с композицией украинской исполнительницы Мики Ньютон В плену.

Впрочем, есть зрители, которые считают победу Loreen заслуженной, а ее выступление — достойным трофея Евровидения.

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Loreen Евровидение Швеция
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