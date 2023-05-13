Kalush Orshestra открыли финал Евровидения 2023

В финале Евровидения 2023 выступили победители прошлогоднего конкурса — украинская группа Kalush Orshestra.

Коллектив открыл финал международного песенного конкурса, исполнив песню Stefania в необычной аранжировке. На сцене предстали не только участники группы, но и оркестр и балет.

Помимо легендарного хита, Kalush Orshestra презентовали новый трек Changes.

Также в финале Евровидения 2023 ожидаются выступления других артистов, таких как Тина Кароль, Джамала, Верка Сердючка, Go-A.

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Напомним, в 2022 году первое место на Евровидении 2022 заняли Kalush Orshestra. Тогда они исполнили уже легендарную песню Stefania, которую слушал весь мир. Во время своего выступления коллектив призвал мировое сообщество обратить внимание на Мариуполь.

Несмотря на то, что победа досталась нам, в 2023-ем конкурс проходит в Ливерпуле в целях безопасности.