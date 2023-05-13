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Где пройдет конкурс Евровидение 2024

14 мая 2023, 02:07
Валентина Чорна редактор ленты
Порядок виступів у фіналі Євробачення 2023
Источник: Depositphotos

В ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле (Великобритания) прогремел финал песенного конкурса Евровидение 2023.

Победу одержала певица Loreen, а это означает, что Евровидение 2024 пройдет в Швеции.

Какой именно город будет принимать песенный конкурс в следующем году пока неизвестно.

Швеція, Лорін

В общем Loreen набрала 583 балла в финале Евровидения 2023. Второе место занял представитель Финляндии — певец Käärijä.

Тройку лидеров конкурса закрыла исполнительница Ноа Кирел из Израиля.

Группа Tvorchi, которая представляла Украину с песней Heart of Steel, получила в финале Евровидения 243 балла и заняла 6 место.

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