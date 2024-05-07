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Музыка

Кто выиграл Евровидение 2023 – имя и выступление победителя

7 мая 2024, 22:29
Евгения Шапоренко журналистка, выпускающая редактор YouTube-канала Факты ICTV
Loreen - переможниця Євробачення 2023
Источник: Кто победил на Евровидении 2023 | Life

На Евровидение 2023, которое проходило в британском Ливерпуле, победила представительница Швеции Loreen с песней  Tattoo.

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Жюри отдали представительнице Швеции 340 баллов, а зрители – 243 балла. В общем, Loreen получила 583 балла, а это, со своей стороны, позволило обойти конкурентов и занять первое место на Евровидении 2023.

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Второе место занял финский артист Käärijä с песней Cha Cha Cha, уступив Loreen всего 56 балов.

На третьем месте представительница из Израиля Ноа Кирел.

Представитель Украины группа Tvorchi заняла шестое место на Евровидение 2023.

Loreen на Евровидение

Для шведской певицы Loreen это не первое Евровидение. Более того, это не первая ее победа на конкурсе.

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Артистка уже участвовала на Евровидение в 2012 году с песней Euphoria. Тогда Loreen набрала в финале 372 балла, что ей и принесло победу.

Примечательно, что ранее дважды одержать победу на Евровидение удалось лишь ирландцу Джонни Логану еще в 80-х годах прошлого века. Однако теперь титул неоднократной победительницы конкурса принадлежит и Loreen.

Швеция всегда показывает иконичные номера на Евровидение, что позволяло всегда получать высокие баллы. Так, худший результат на конкурсе — 11 место. В обойме Швеции семь побед на Евровидение.

Евровидение 2023

На Евровидении в 2022 году победила группа Kalush Orchestra из Украины, поэтому и конкурс в 2023-м должен был проходить у нас. Однако из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну проведение Евровидения было невозможным. На помощь пришла Великобритания, предложившая провести конкурс у себя, а именно в Ливерпуле.

Организаторы уделили большое внимание Украине и нашей культуре. В частности, одной из ведущих стала украинская рок-дива Юля Санина из группы The Hardkiss. Кстати, именно она и открывала конкурс в этом году.

Также на сцену Евровидения были приглашены и другие украинские артисты. Так, певица Alyosha показала номер о войне в Украине, во время которого звучала сирена.

Номер Марии Яремчук, которая в 2014 году заняла на конкурсе шестое место, представила номер посвященный своему отцу и легендарному композитору Назарию Яремчуку.

Особое внимание уделили и другим украинским артистам, в свое время отличившимся на сцене Евровидения. Свои выступления показали Верка Сердючка, Джамала, Go-A, Kalush Orchestra.

В общем сложилось впечатление, что несмотря на место проведения в Ливерпуле, душа Евровидения этого года полностью принадлежала Украине.

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Loreen Евровидение 2026 Швеция
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