Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2023 представляет группа Tvorchi с песней Heart of steel.

В финале Евровидение 2023 группа показала доработанный после Нацотбора номер и песню. В целом, номер смотрелся целостно и очень ярко, демонстрируя главный посыл композиции. Если придираться, то могут возникнуть вопросы относительно вокала Джеффри, особенно на низких нотах. Однако это можно легко объяснить волнением за свою страну.

У судьбы злое чувство юмора, поэтому в момент самого выступления Tvorchi Россия атаковала Тернополь, в котором и была основана группа. Парни сразу отреагировали на трагедию в своем Instagram, указав, что происходит именно сейчас на их родине.

Прочь с дороги, мое сердце из стали! Tvorchi с мощной заявкой на Евровидении 2023 / 3 images

Андрей и Джеффри говорили, что хотели свою песню Heart of steel сделать жизнеутверждающей. Композиция о людях, которые даже в трудные времена улыбаются и идут вперед. Именно так артисты видят украинцев сегодня. Больше всего на создание Heart of steel (Сердце из стали. – Ред.) их вдохновили защитники Мариуполя из Азовстали.

Tvorchi — что известно о представителях Украины на Евровидении 2023

Tvorchi – украинская электронная группа, созданная в Тернополе в 2018 году. Именно там в медуниверситете встретились Андрей Гуцуляк родом из села Вильховец и Джеффри Кенни из Нигерии. Группа существует всего пять лет, но за это время она успела выпустить несколько удачных синглов, в частности Bonfire, Віч-на-віч, Falling. Кроме того, коллектив презентовал четыре студийных альбома.

Впервые ребята пытались попасть на Евровидение в 2020 году, однако попытка была не удачной. В этом же году они сразу были фаворитами украинцев, получив в результате свой билет на конкурс.