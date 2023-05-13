Дикие танцы и безудержное веселье: Финляндия устроила пати на Евровидении 2023

В финале Евровидения 2023 выступил представитель Финляндии — певец Käärijä с песней Cha Cha Cha. Он появился на сцене конкурса под 13 номером.

Выступление Käärijä эпатажное, яркое и зажигательное. Вместе с ним на сцене предстал балет, одетый в неоново-розовые костюмы.

Сам исполнитель на сцене появился в ярком образе и с голым торсом. Его черные кожаные штаны и зеленое болеро украшены шипами.

Композиция представите Финляндии Cha Cha Cha о герое, который обретает свободу и врывается на танцпол. Безумие, вечеринка, темнота — именно так исполнитель говорит о своей песне.

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Стоит отметить, что по прогнозам букмекеров на Евровидение 2023 Финляндия займет второе место на международном песенном конкурсе.