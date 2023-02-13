Перший півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників і пісні

Перший півфінал Євробачення 2023 відбудеться 9 травня у Ліверпулі. Список країн-учасниць і пісні першого півфіналу Євробачення 2023 зібрали в матеріалі.
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Сербія.
Латвія. Sudden Lights – Aijā
Ірландія. Wild Youth – We Are One
Норвегія. Алессандра Меле – Queen of kings
Португалія.
Хорватія. Let 3 – Mama ŠČ
Мальта. The Busker – Dance (Out own party)
Швеція.
Молдова.
Швейцарія.
Ізраїль. Ноа Кірел – Unicorn
Нідерланди. Мія Ніколай та Діон Купер
Фінляндія.
Азербайджан.
Чехія. Vesna – My Sister’s Crown
Другий півфінал Євробачення 2023 запланований на 11 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться уже 13 травня на Ліверпуль Арені.
Україну на Євробаченні представить гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. Оскільки гурт Kalush Orchestra був переможцем минулорічного конкурсу, Україна пропускає півфінали і автоматично проходить у фінал.