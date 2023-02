Перший півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників і пісні

Перший півфінал Євробачення 2023 відбудеться 9 травня у Ліверпулі. Список країн-учасниць і пісні першого півфіналу Євробачення 2023 зібрали в матеріалі.

Текст оновлюється.

Сербія.

Латвія. Sudden Lights – Aijā

Ірландія. Wild Youth – We Are One

Норвегія. Алессандра Меле – Queen of kings

Португалія.

Хорватія. Let 3 – Mama ŠČ

Мальта. The Busker – Dance (Out own party)

Швеція.

Молдова.

Швейцарія.

Ізраїль. Ноа Кірел – Unicorn

Нідерланди. Мія Ніколай та Діон Купер

Фінляндія.

Азербайджан.

Чехія. Vesna – My Sister’s Crown

Другий півфінал Євробачення 2023 запланований на 11 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться уже 13 травня на Ліверпуль Арені.

Україну на Євробаченні представить гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. Оскільки гурт Kalush Orchestra був переможцем минулорічного конкурсу, Україна пропускає півфінали і автоматично проходить у фінал.