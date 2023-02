На Євробаченні 2023 Ірландію представить гурт Wild Youth з піснею We are one. Колектив був обраний в результаті національного відбору Eurosong 2023.

Що відомо про Wild Youth

Wild Youth – ірландський музичний гурт, що грає в жанрі поп-рок з елементами інді. Він був створений в 2016 році та складається з п’яти осіб.

Wild Youth – ірландський музичний гурт, що грає в жанрі поп-рок з елементами інді. Він був створений в 2016 році та складається з п'яти осіб.

Свій дебютний сингл під назвою All or nothing хлопці презентували у 2017 році. У той же час колектив активно виступав на різноманітних фестивалях та концертах. Через три роки після заснування гурт презентував свій перший альбом The Last Goodbye. У 2023 році Wild Youth взяли участь в ірландському Нацвідборі, набравши 34 бали. Вони змагалися за право представляти свою країну на Євробаченні із п'ятьма виконавцями.

Серед тих, хто не зміг отримати путівку на конкурс, виявився екссоліст гурту Sex Pistols. Джон Лайдон боровся за право представляти Ірландію на Євробаченні 2023 з піснею Hawaii, яку присвятив своїй дружині. В результаті Нацвідбору Джон отримав 18 балів, що поставило його до середини таблиці.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 пройде в Ліверпулі. Україну на конкурсі представить гурт Tvorchi.

